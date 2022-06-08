Как украинцы относятся к переселенцам: опрос

Исследовательское агентство Info Sapiens провело всеукраинский опрос Омнибус Info Sapiens 12–17 мая 2022 года в сотрудничестве с ExtremeScan. Граждане ответили на вопрос, как относятся к переселенцам, какое их поведение считают неприемлемым и помогают ли выехавшим из других регионов. Опрошены 1000 человек, максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,1%.

Эвакуация граждан, фото ГСЧС

По результатам исследования, 61% опрошенных ответили, что относятся к переселенцам положительно, 25% воспринимают переселенцев нейтрально, 5% – отрицательно, 10% – не определились.



По регионам, в северных областях положительно в адрес переселенцев высказались 60%, в западных – 63%, в центральных – 66%, в южных – 53%, в восточных – 55%. Отрицательно – на западе – 9%, в центре – 7%, на юге – 3%. Граждане, имевшие опыт переселения более склонны к положительным оценкам таких же украинцев – 66%, чем те, которым не пришлось убегать от войны – 60%.



К проявлениям поведения переселенцев, которое не одобряют в обществе, отнесли поход в кафе, салоны красоты, безработицу, неблагодарность, общение не на украинском, плохое отношение к местным, неряшливость и другое. Доля респондентов, считающих поведение переселенцев неприемлемым, распределилась следующим образом: посещение кафе/салонов красоты/ мастеров маникюра — 58%; не желание работать – 48%; неблагодарность за помощь – 48%; общение не на украинском – 48%, не на русском – 3%; утверждение, что "богатые, а требуют помощи" – 47%; плохое отношение к местным – 37%; неряшливые/ссорят — 36%; утверждение "не пострадали от войны – просто сели на голову" – 31%.



65% опрошенных сообщили, что оказывают помощь переселенцам и пострадавшим от войны, из них предоставляют продукты (32%), волонтерят (20%), перечисляют средства – 20%, приносят вещи – 6%; предоставляют жилье – 14%; не помогают – 35%. В западных областях – предоставляют продукты 39%; волонтерят – 24%; помогают деньгами –24%; сдают жилье – 21%; предоставляют вещи – 6%. В центральных: приносят продукты – 37%; сдают жилье – 17%; перечисляют деньги – 16%; волонтерят – 22%; приносят вещи – 7%. В южных областях – помогают продуктами (29%); деньгами –18%; жильем – 8%; вещами – 7%; волонтерством – 16%.



Как писал портал "Комментарии", опрос показал отношение украинцев к мировым лидерам.

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