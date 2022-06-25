Как немцы воспринимают украинцев: история переселенки, выехавшей в ФРГ

В стране идет полномасштабная война более 100 дней. Некоторые уже возвращаются из временных домов, из-за границы домой, в деоккупированные города и села, а другие наоборот продолжают эвакуироваться с прифронтовых территорий или приграничных регионов. Наши граждане уехали в разные страны, и даже на другие континенты, убегая от войны. Мы рассказываем истории украинцев, что были вынуждены покинуть свои дома.

Фото иллюстративное / Pixabay

Жительница Ирпеня Светлана рассказала об адаптации к проживанию в Германии.



– Когда приняли решение покинуть дом? С кем уехали? Как вас приняли? Всем ли довольны?



Когда ситуация усложнилась, мы с родными уехали в другое место и там жили почти месяц. Позже решили ехать за границу, нас волонтеры машинами из Польши возили в Германию. Нас поселили в небольшой деревне у женщины, которая давно проживает здесь, но сама из Украины. Дом волонтер подготовила к нашему приезду, обеспечила на первое время нас продуктами, одеждой, необходимыми вещами.

– Уже адаптировались к новому месту? Овладеваете языком? Как относятся немцы к украинцам?



Мы с кумой и детьми здесь находимся с марта. Уже хорошо адаптировались за это время – изучаем язык ходим на языковые курсы. Для иностранцев на месте проводятся тесты на уровень знаний языка. Если вы имеете достаточный уровень, то не нужно тратить время – вас переводят в группу, где люди так же общаются на вашем уровне. На курсах учителя очень лояльны, терпеливы. Учитель подойдет и будет объяснять, если человек ничего не понимает. Они стараются все объяснить, это помогает понять лучшую тему, усвоить слова.



Прекрасно принимают украинцев. Все люди, которые узнавали, что мы из Украины, старались помочь. Первое время, пока мы не получили выплат социальной помощи, нам помогали соседи предлагали одежду, продукты, возили на экскурсии, смотры, ярмарки. Волонтер не оставляла нас в одиночестве.

Позже мы ездили сами в город, ближе расположенный для того, чтобы наработать маршрут, рассмотреть где что есть. Все люди гостеприимны, добры. Но есть некоторые, которые не принимают украинцев, они несколько свысока или грубо могут вести себя в общении. А вообще немцы очень приветливы.

– Какую гуманитарную помощь оказывают? Вы пользовались ею?



Для украинцев выдают гумпомощь в виде продуктов, но не всегда они хорошего качества – в зависимости где и что дают. Однажды получали продукты. Если получаешь деньги, можешь сам себе покупать в супермаркете.



В Германии есть возможность трудоустроиться и учиться параллельно. В основном это низкая квалификация – работа на заводе, например упаковщик, рабочий на полях и т.д. Нам не предлагали такую работу в Jobcenter. После сдачи сертификата на знание языка могут устроить по профессии через полгода. Зарплату "на руки" рабочий получает не такую, как обещают, например, 1000 евро, а меньше, потому что с нее отчисляют налоги, коммунальные и другие платежи. Цены на продукты во всех супермаркетах одинаковые, есть акции со скидками. Дорого стоит мясо и рыба.

Как писал портал "Комментарии", фармацевт Мария Прохницкая из Львовской области переехала в Германию с детьми. женщина рассказала о сложном решении и путешествии в другую страну.

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