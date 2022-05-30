Из Одессы в Словакию: история украинки, которая с сыном уехала за границу

Героиня с сыном, фото Оксаны Илларионовой

В Украине идет война, враг продолжает обстреливать населенные пункты. Каждому украинцу навсегда запомнилась дата: 24 февраля 2022 года. Кто-то до сих пор остается в своем доме, кто-то вынужден жить в метро, кто-то уехал в другую область или за границу, но жизнь каждого изменилась.

Украинцы продолжают убегать от смертельной опасности, от обстрелов, угрозы оккупации, спасать родных. Каждый из них буквально "взял" свой дом в рюкзак или чемодан. Мы рассказываем истории украинцев, которые были вынуждены из-за войны покинуть свои дома.

Психолог из Одессы Оксана Илларионова вместе с пятилетним сыном Владиславом и сестрой нашли убежище в Словакии. Женщина делится своими воспоминаниями и впечатлениями о том, что ей пришлось пережить.

– В каком населенном пункте вы проживали до 24 февраля 2022 года? Что помните об этом дне?

– В городе Одесса. Хорошо помню 24 февраля. В 5 утра мы спали, когда позвонила сестра, которая слышала взрывы и сказала о том, что началась война. Я уже не могла заснуть – почувствовала сильную тревогу. Зашла в группу садика, там родители уже обсуждали, что и где слышали. Я написала воспитательнице, что Владислав сегодня не идет в садик. Документы взяла, собрала теплые вещи себе и сыну. Разбудила и собрала сына, уехала на работу. Я работаю в центре социально-психологической реабилитации детей. На тот момент у нас было 50 воспитанников. Не могла их бросить просто так в тот момент.

Я приехала на работу с ребенком, взяла с собой только документы. У всех была тревога, страх, но все по-разному реагировали. С коллегами мы собирали тревожные чемоданы из необходимых вещей для каждого ребенка. Затем раздалось два взрыва очень близко, буквально в двух км от центра. Все испугались. Я испугалась за своего сына. Возлюбленный позвонил и тоже сказал, что слышал взрывы – настаивал ехать в область. Спросила у руководства об отпуске за свой счет. Меня на две недели отпустили домой, я позвонила сестре, сказала, что ее забираем и едем.

Приняли решение, что нужно ехать, потому что было очень страшно, нужно было спасаться и бежать. Мы собрали вещи, сели в машину. Всю дорогу я общалась с родными. Пробки были только в Одессе, за городом не видели ни пробок, ни танков, ни обстрелов. Ехали четыре часа, где-то 200 км от Одессы, до дома моих родителей, который находится у границы с Приднестровьем.

– Что помните о первых днях войны?

– Любимый говорил, что видел ракеты. Ребенок тоже видел, когда гулял на улице, как летело 4 ракеты. Была первая неделя, когда шла война я ночью слышала как летел вертолет – было очень страшно. Все читали новости каждый день. Я пыталась поддержать себя и друзей, волонтерила, оказывала психологическую поддержку другим, донатила на армию. У родителей я взяла на себя приготовление пищи для родных и таким образом успокаивалась. В первые дни мы закупились с мамой крупами, сахаром, консервами, средствами гигиены, поставили запасы пищи в подвале, набрали питьевой воды, подготовили покрывала. Возлюбленный вернулся в Одессу и работал, периодически приезжал.

– Когда приняли решение покинуть Украину? С кем уехали? Какова была эта поездка? В каких городах останавливались? Какие остались впечатления от приема волонтерами?



– Любимый как-то рассказал, что дошла информация о том, что что-то планируется в Приднестровье, а мы жили очень близко к границе, в 15 км. Обсуждали вопросы выезда, нужно было перестраховаться. Я сопротивлялась два дня, говорила, что не уеду. У меня есть кума с мужем и детьми в Словакии, они выехали туда еще в первые дни войны. Сестра тоже советовала ехать за границу. Был большой страх – а если действительно правда эта информация, а у меня ребенок, а я не убережу ребенка – то никогда себе этого не прощу. И это было через несколько дней после Бучи и Ирпеня, когда все стало известно. Мне было очень страшно и я решила, что все-таки мы уедем.

Мы купили билеты, спланировали маршрут. Во время поездки не нуждались в помощи от волонтеров. Брала с собой еду и вещи, проговорила нюансы переезда с кумом. Дорога прошла прекрасно, легко, ночь ехали – через 18 часов уже были в Ужгороде, там взяли такси и приехали на границу. Быстро прошли таможню, там нас встретили волонтеры, предлагали поесть, ребенку подарили игрушку, мы взяли ему сок, печенье. Прошли паспортный контроль.

Волонтеры довезли нас в ближайший волонтерский пункт. Там нас спросили, все ли нормально, есть ли нам где жить. Кума заранее уже нашла нам квартиру – бесплатное жилье на непродолжительный срок сдал местный словак. Помогали кумовья с документами, с перевозкой вещей, закупкой продуктов. Позже нам предоставили другое бесплатное жилье на два месяца.

– Как вас приняли? Удовлетворены ли помощью волонтеров/гуманитарной помощью?

– В Словакии принимают людей нормально. Есть те, которые положительно воспринимают украинцев, а есть те, которые считают, что у нас какая-то "недострана". Они ничего не знают об Украине, удивляются, когда слышат, что у нас есть супермаркеты.

Я сейчас в Кошице, это второй по величине город в Словакии. Здесь есть гуманитарный пункт помощи украинцам и там предоставляют продукты, средства гигиены. Мы ходим раз в неделю, можно ходить раз в четыре дня. Дают немного: килограмм картофеля, моркови, лук, яблоки, молоко, иногда есть шампунь, иногда памперсы. Там еще есть одежда. На взрослых, для себя, не нашла, потому докупала в местных магазинах, а ребенку необходимые вещи нашли на гуманитарке.

У меня не с чем сравнивать. Если люди помогают – это очень большой труд. Пусть это немного, но я это ценю и принимаю эту помощь с открытым сердцем. Очень благодарна людям за любую помощь.



- Что вас удивило/разозлило/заинтересовало за границей? Планируете ли возвращаться?

– Похоже как живут у нас. Удивило, что мы гораздо более развиты в банковской системе и в сфере телефонной связи. Думала, если Европа, то это будет более развитая страна. Мы на уровне, а в некоторых пунктах мы даже лучше. И это меня удивило и я была даже горда.

Вижу, что сейчас в Украине есть жизнь. Ко мне пришло осознание того, что это (война – ред.) надолго, возможно на год-два или больше. Не хочу все время оставаться в другой стране. Полгода или год мы не готовы находиться здесь и не видеть родных. В нашем регионе еще очень неспокойно. Скучаю по родным, хочу домой. Мы сидим здесь, пока есть бесплатное жилье. Если ситуация будет улучшаться, вернемся домой.



Как писал портал "Комментарии", стало известно, какова ситуация с обеспечением переселенцев в приграничных областях.

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