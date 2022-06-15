Из Львовской области в Германию: украинка рассказала, какие там условия для переселенцев

В стране идет полномасштабная война более 100 дней. Некоторые уже возвращаются из временных домов, из-за границы домой, в деоккупированные города и села, а другие наоборот продолжают эвакуироваться с прифронтовых территорий или приграничных регионов. Наши граждане выехали в разные страны и даже на другие континенты, убегая от войны. Мы рассказываем истории украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома.

фото Марии Прохницкой

Фармацевт Мария Прохницкая из Львовской области переехала в Германию с детьми. Женщина рассказала о сложном решении и путешествии в другую страну.

— В каком населенном пункте/области проживали до 24 февраля 2022? Что помните об этом дне?

Я проживала в городе Сокаль. Когда война началась, мне утром позвонил по телефону мой работодатель и сказал, что началась война. У детей, кажется, были каникулы, я их не будила. Утром пошла на работу, по дороге зашла в магазин продуктов, но в магазинах были большие очереди. Я решила не стоять в очереди, потому что ситуация непонятна: будут ли отпускать по карточкам или только расчет наличными. Пошла на работу в аптеку – большие очереди у нас стояли. Я пыталась помочь коллеге, но параллельно себе аптечку собирала такую, чтобы можно было находиться в подвале или в гараже.

Позвонила детям в 11 часов. Дети спокойно восприняли новость, я сказала, чтобы они собирали тревожные чемоданы. У меня сын 11 лет, дочь 14 лет. Они по дому собирали минимальные вещи, после работы я пришла и мы дособирали три рюкзака. Ночью спать не могла до 4 утра, в окно ходила смотреть. С этими метками началось – смотрела ставят ли метки на дома. Увидела, что мигают фонарики — как самолет летит и еще в нескольких местах будто что-то мигает. Тревожилась и до 4:30 утра не спала.

- Были ли в вашем населенном пункте обстрелы? Что помните о первых днях войны?

На следующий день я пошла на работу, дети были дома. Сирены не слышно было у нас, так так друг другу пересказывали в смс или слышно, или нет. У нас на работе нет подвального помещения – негде спрятаться. Дети – в квартире на втором этаже. Наш подвал не оборудован.

Мы советовались и планировали, что будем прятаться в гараже, но это нужно или 20 минут идти пешком, или чтобы мои родители приехали к нам и забрали детей на авто. А так как тревога несколько раз в день, так это такой кипиш поднимается... Первые дни дети были дома, один раз ходили к родителям — были с родителями моими. Потом шли домой, потому что там однокомнатная квартира, интернета нет и им не комфортно. А у меня тревога – я на работе и не знаю, что происходит и что может случиться, куда может прилететь.

Вторую ночь где-то в 23 часа мы увидели в окно с сыном, что во дворе где-то 5 точек мигают по одну сторону дома и по другую сторону две мигают. Раньше была информация, что в городе нашли метку. Прилетов в город не было. Однако мы видели эти дроны и у меня был вывод, что это могут быть не наши и действительно они смотрят, где метки и будут бомбить.

На фото город Ратенов, фото Марии Прохницкой



– Когда приняли решение покинуть дом? С кем уехали? Какова была эта поездка?



Мой бывший муж звал ехать в Германию, а я уезжать не хотела. Его друг звал его жену – она тоже не хотела и так они нас два дня убеждали. Выехали мы утром 26 февраля. Нашли знакомого, который возил людей к границе и он отвез нас туда. Я была с двумя детьми и подруга с дочерью 6 лет и сыном 18 лет. По дороге у границы нас подобрал бус и подвез поближе к переходу – мы увидели очередь, где есть светофоры, за которые нельзя идти. Очередь была шириной метров 5 и длиной метров 7, но двигалась медленно. Мы проходили таможню 6 часов. До полуночи прошли.

На польской стороне нас спросили, должны ли за нами подъехать, или нам не к кому ехать. От границы автобусы доставляли людей в пункт обогрева. Мы пропустили 2-3 автобуса. В первую очередь забирали семьи с маленькими детьми, пожилых людей.

Нас привезли в пункт обогрева – в километре 4 от таможни. Там были матрасы, одеяла, подушки, вай-фай, давали зарядки и павербанки, была еда, чай. Там мы ждали до утра, пока за нами приедут. Всего мы были 10 часов в пути и ночью 28 февраля уже были в Ратенове.

- Довольны ли условиями? Как вас приняли?



Мы приехали, можно сказать, к знакомым, нам было где остановиться, мы не жили в центрах для беженцев. У нас был знакомый немец, он подыскал нам жилье, помогал заключить контракт с арендатором. Сейчас живем в отдельной трехкомнатной квартире с детьми. За жилье нам платит государство. Дети уже пошли в школу. Немец помог нам подать заявление в школу. Это гимназия в ней нет украинских преподавателей или классов. У нас только есть учительница математики, владеющая английским, но не немецким.

Для детей-иностранцев в гимназии была создана одна группа, в которой учатся дети с 5 по 11 класс. Здесь они изучают немецкий, 3-4 урока в день. Еще есть у них физкультура, трудовое обучение, математика и английский. Они начали ходить в школу в конце мая, а 8 июля должно быть тестирование на уровень владения языком. Если достаточный уровень владения, они остаются в этой гимназии и ходят вместе с немцами, а если ребенок не владеет языком, то нужно отдавать в украинские классы. Но создадут ли в нашей школе такие классы или нужно будет ходить в другую школу пока не знаем.

На фото город Ратенов, фото Марии Прохницкой

– Есть ли гуманитарная помощь для украинцев? Пользовались ли ею?



Гуманитарная помощь для украинцев есть. Знаю, где пункт выдачи одежды, посуда там тоже есть. Многие смогли взять себе необходимые вещи. Я тоже брала, но не всегда есть что-то такое, что нужно или подходит по размеру. Периодически там новые вещи появляются. Также есть пункты, где можно приобрести продукты за 3-4 евро. Супермаркеты отдают продукты и товары как благотворительность, в основном это продукты, срок годности которых истекает. Я хожу раз в неделю, могу и два раза ходить.

- Планируете ли возвращаться в Украину?



Не имела в планах выезжать, но мне нужно было спасать детей от возможной угрозы, поэтому была вынуждена уехать. Посмотрим как будет – если дети овладеют языком и захотят остаться, то возможно останемся. Пока мы здесь настраиваемся на то, что это надолго, потому что война может быть надолго. Обустраиваемся. Планирую работать по профессии, а для этого нужно знать язык, потому хожу на курсы немецкого языка. Пока идет война, то возвращаться мы не будем. Старость планирую встретить в Украине. У меня там родители остались и родной брат, у него трое своих детей.

Как писал портал "Комментарии", киевлянка Юлия Ткачева рассказала, как уехала из Украины во Францию, в департамент Верхняя Савойя.

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