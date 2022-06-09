Французские Альпы: как там живется украинским беженцам

Украинцы на церемонии ко Дню партизан во Франции, фото Юлии Ткачевой

Наши граждане уехали в другие страны, убегая от войны. Мы рассказываем истории украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома. Киевлянка Юлия Ткачева рассказала, как уехала из Украины во Францию, в департамент Верхняя Савойя.

– Где вы проживали до 24 февраля? Что помните о первых днях войны?

Проживала с мужем в Киеве. Проснулась 24 февраля в 5 утра от взрывов, бомбардировок и понимала, что это война. Первый день оставались в Киеве, потому что муж и его мать не хотели уезжать из города и решили оставаться. Чемодан был собран, начала искать открытые подвалы в районе. Соседи договорились с владельцем спортзала в подвале дома рядом с моим домом. Там мы скрывались в течение 5 дней. В городе началось мародерство, разбивали витрины магазинов. Начались километровые очереди в аптеки и в продуктовые, люди скупали все продукты, у всех была паника.

– Когда приняли решение покинуть дом? С кем уехали?

На шестой день поссорились с родными, потому что я психологически не могла выдерживать обстрелы, не могла оставаться и находиться в квартире мужа с его мамой. Я бегала в квартиру только, чтобы взять продукты, сходить в душ, взять вещи, ночевали мы в подвале. Взяла кошку, вещи и уехала в Нововолынск. Взяла только самое необходимое и села в первый поезд на железнодорожном вокзале. Было очень много людей, которые пытались сесть в поезда – большая толпа на перроне. Приехала я на Интерсити в Тернополь. В этот же день в Никополе мои родные пытались сесть в поезд. Недалеко произошел взрыв, поезд не остановился, им пришлось возвратиться домой на такси в тот день.

Мои родные – мама (52 года), отчим, сестра (29 лет) и ее ребенок – трехлетний сын жили в Покрове, в Днепропетровской области. Позже мама и сестра с сыном уехали ко мне на Западную Украину, отчим остался в Покрове.

– В каких городах останавливались? Как и чем помогли волонтеры?

Помогли в новом городе мне волонтеры Тернополь Пласт, встретили ночью, отвели меня в свой центр, накормили, уложили спать, держали у себя еще несколько дней и относились ко мне, как к родной. Очень им благодарна. 2-3 дня я была в Тернополе, пыталась найти транспорт, что вывезти родных на запад с Днепропетровской области. Я знала, что они бы не выдержали психологически, если бы к ним пришла война. Не выдержали бы водить трехлетнего ребенка по подвалам.

Они все же решили уехать после того, как произошли обстрелы атомной станции в Энергодаре – на другом берегу реки от Покрова. Их вывезли автомобилем люди в Днепр за 1500 грн, а оттуда родные добрались поездом в западные области, им удалось запрыгнуть в ехавший во Львов поезд. В вагонах были тяжелые условия, много людей, в одном купе ехало 12 человек. Проводники не давали ни воды, ни одеял. Из Львова в Нововолынск отвезли родных волонтеры. В городе нашли квартиру, которую бесплатно предоставили местные жители.

Там мы начали искать, где бы трудоустроиться. Работу я потеряла в Киеве, работала более 10 лет журналистом на телевидении и в первый день войны должна была оформиться официально после стажировки как шеф-редактор тревел-шоу, но не удалось. В Нововолынске ходила на телевидение трудоустраиваться и с вопросом дать информацию на канале о сборе средств волонтерами для закупки амуниции и необходимых товаров для ТРО и ВСУ в Киеве, Покрове, Владимире-Волынском, там также пообещали подыскать для меня вакансию.



Родные подрабатывали на мясокомбинате "Вербена". Я занималась волонтерством в Нововолынске. Мы понимали, что в этом городе небезопасно оставаться, а денег и работы тоже нет. Решили не оставаться из-за того, что выселяли из квартиры. Хозяева сказали выселяться, а денег платить за другую квартиру уже не было. И работу на местном телеканале мне так и не дали.



Также одной из причин выезда, по словам Юлии, стала неприятная ситуация с представителем терробороны. С матерью, которая хотела устроиться на работу швеей, они заблудились в городе и спросили, есть ли в том районе автобус номер, которого им сообщили во время собеседования по телефону. Мужчина из теробороны с автоматом решил, что они диверсантки, потому что такого рейса автобуса, по его словам, в городе нет. Он забрал у них документы и вещи, заставил их опуститься на колени, словесно обижал и вызвал полицию. Когда прибыл патруль, оказалось, что автобусный рейс переименовали, женщин отпустили. Но мужчина так и не принес извинения: "Мы просто потерялись в Нововолынске, искали дорогу к предприятию, мама записалась на собеседование швеей трудоустроиться. А мужчина с терробороны обидел. И даже не извинился. Это стало одной из причин уехать из Украины".



– В какой стране остановились? Как вас приняли? Как помогли волонтеры?

Узнали, что из города будет эвакуация украинцев через волонтерскую организацию Rotary International во Францию и Германию. Потому решили туда поехать. Ехали через Польшу. На границе с Польшей украинцев уже ждут волонтеры. Выдают памперсы для малышей, воду, чай, сладости, вкусности, корм для животных и игрушки для детей. В городке Хрубешув дали горячую еду, воду, чай, кофе, сладости и бесплатную польскую сим-карту.



На фото гуманитарная помощь для украинцев в Польше, фото Юлии Ткачевой



Во время поездки совершали остановку в Германии, в центре беженцев с волонтерами. Там очень много людей разных национальностей, большое помещение с капсулами и двухэтажными кроватями. В общем шумно, прохладно и неуютно. Он плохо обустроен для детей. Из-за того, что там нет дверей, капсульное построение, мы чуть не потеряли ребенка. Это была ужасная ночь, ребенок побежал гулять из любопытства посреди ночи, когда все уснули, и мы бегали босые по павильону и искали мальчика.



На фото центр беженцев в Германии, фото Юлии Ткачевой



– Вам нравится во Франции? Как там приняли беженцев? Доступна ли гуманитарная помощь?

Здесь действительно прекрасные условия для нас. Живем бесплатно по 2 человека в комнате, есть отдельная кухня. В селе Марна, в Альпах. Мэр села невероятная, ее муж волонтер Роттер клаб. Нами здесь занимаются, есть гуманитарная помощь, есть садик для ребенка. Праздники для украинцев организовывали, особенно для детей.

Мэр города организовала вместе с волонтерами встречу и сердечный прием украинским беженцам. Нас обняли, расцеловали в помещении мэрии, потом расселили по нашим новым временным домам. Моя семья и еще одна украинская семья с двумя детьми из Киева оказались в огромной квартире в доме против мэрии. Она была приготовлена заранее для нас, там оставили продукты питания, бытовые вещи, игрушки для детей, постельное белье – все до мелочей.

Мы были поражены до глубины души, умилены такой добротой. После чего мы смогли отдохнуть после длинного пути. На следующий день для нас в Ратуше был сделан еще один торжественный прием. Выдали анкеты для оформления документов на получение временного приюта, познакомились с нами поближе, организовали обед, после которого отвели в отдельное помещение, где мы получили совершенно бесплатно гуманитарную помощь: от продуктов питания, техники, одежды, обуви, косметики, вещей быта до колясок. и велосипедов, самокатов для наших детей.

Местные целыми сумками отдают детские игрушки, вещи, одежду, приносят свертки со вкусностями, французскими деликатесами в центр гуманитарной помощи. У украинцев есть возможность дважды в неделю брать гуманитарную помощь (продукты, одежду, обувь, вещи быта и т.п.).

В нашей деревне два раза в неделю обещают привозить молочные продукты и мясо. Также обещают бесплатные языковые курсы, оформление социальных выплат. Всем беженцам дали бесплатно одну сим-карту французскую на семью. Единственные недостатки, о которых стоит сказать: только два русскоговорящих человека на всю деревню – переводчики. Климат другой, здесь холодно в горах, другие продукты. У многих возникли проблемы со здоровьем, самочувствием.

Французы очень вежливые, болтливые, добрые, но медленные. Они живут в режиме лайта, никуда не спешат в принципе. Это другая ментальность.



Муниципалитет Марна, фото Юлии Ткачевой



– Уже есть какие-то выплаты от правительства Франции переселенцам? Что вам известно об этом?

Каждый взрослый может получить 426 евро в месяц. Но картой можно рассчитаться в магазинах только на территории Франции. Наличные деньги снимать нельзя, переводы на другие карты делать нельзя. Ваучеры на финансовую помощь от Красного креста дают далеко не всем.



– Какие бы советы вы дали тем, кто хочет уехать в Европу?

Очень важно, чтобы при пересечении границы вам в загранпаспорт поставили штамп о пересечении границы. Это обязательный пункт для оформления временного убежища в Европе – отметка о пересечении границы. Если загранпаспорта нет, а только украинский паспорт или свидетельство о рождении у ребенка, то отметки никакие не вносят, штампы не ставят. Просто вносятся данные в европейскую базу, к которой имеют доступ все миграционные центры Европы.

Второй совет – пользуйтесь приложением в телефоне гугл-переводчик. С его помощью вам будет легче общаться с волонтерами в первую очередь и гражданами той страны, где вы будете находиться.

Третий совет: если вы только собираетесь ехать в Европу и планируете пересекать польскую границу – не берите с собой много вещей, чемоданов, одежды, еды. Вас накормят, оденут и обеспечат самым необходимым: от зубной пасты и щетки до подушек и лекарств. Нужно брать только: все документы, белье, личные лекарства по назначению врача, которые трудно найти, зонтик, телефон и зарядное устройство.

Как писал портал "Комментарии", киевлянка рассказала о своем путешествии за границу и путешествие по Италии и Польше и переезде в Великобританию после начала боевых действий в Киеве.

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