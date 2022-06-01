Британия, Италия, Польша: украинка рассказала, как принимают за границей

В Украине идет война, враг продолжает обстреливать населенные пункты. Каждому украинцу навсегда запомнилась дата: 24 февраля 2022 года. Кто до сих пор остается в своем доме, кто вынужден жить в метро, кто уехал в другую область или за границу, но жизнь каждого изменилась.

Дом в цветах украинского флага в Лондоне, фото Оксаны

Украинцы продолжают убегать от смертельной опасности, от обстрелов, угрозы оккупации, спасать родных. Каждый из них буквально "взял" свой дом в рюкзак или чемодан. Мы рассказываем истории украинцев, которые были вынуждены из-за войны покинуть свои дома.

Киевлянка Оксана, уроженка Кировоградской области, рассказала о своей поездке за границу и путешествии по Италии и Польше, переезде в Великобританию после начала боевых действий в Киеве.



– В каком городе проживали до 24 февраля 2022 года? Были ли в городе, где вы проживали, обстрелы? Когда решили покинуть дом? Что помните об этом дне/первые дни войны?

– До 24 февраля, проживала в Киеве. Проснулась утром от шума, открыла окно, а там сплошная пробка из машин, воет сирена и грохот взрывов, ориентировочно на Нивках, где завод Антонова и их взлетная полоса. Я живу на возвышенности и еще на верхних этажах, поэтому было видно, как "прилетает" и гриб от взрыва в стороне Гостомеля и с другой стороны — на Нивках (обе взлетные полосы завода Антонов). Сразу записала голосовое маме, что нас бомбят, началась война, но ты не волнуйся, у меня все хорошо. Дальше села-подумала, и купила билет на поезд, что ехал после обеда в Александрию, это было где-то до 8 утра. Все остальное время сидела на кухне над кофе и завтраком, пыталась позавтракать. Собрала рюкзак, с главными документами, ноутбуком и с удобными вещами, на случай, если будут разбомбленные путя и пассажирам придется идти пешком или бежать, ночевать в каком-нибудь селе. Ехала на Интерсити, за четыре часа, первые 2,5 в вагоне была сплошная тишина, пока не проехали Смелу. Потом немного зашевелились, и перед Знаменкой снова затихли, все знали, что это большие железнодорожные узлы и их могут бомбить.



– Когда решили уехать за границу? С кем уехали?



– Через неделю, проживая в Александрии, вместе с кумой решили ехать за границу. А у нее двое детей, 9 и 11 лет. Помогала ей увезти их в Польшу, там живет и работает ее мама. Ехали эвакуационными электричками, сначала в Винницу, затем пересадка во Львов, дальше до границы добрались с волонтерами, там пеший переход и электричка от границы в Краков. Оттуда нас забрали уже мама кумы с друзьями машиной. У кумы мама живет около Варшавы, так что сначала мы все приехали к ней. Там выспались после дороги, дальше я купила билет в Италию к маме, и улетела через пару дней к ней. В Польше все помогают. Волонтеры — "солнышка", что в Украине, что в Польше. Всех хочется обнять и поблагодарить.

На фото: памятники Владимиру Великому и Богдану Хмельницкому в Киеве, апрель 2022 года



– Расскажите о жизни в Польше? Как принимают украинцев? Какие цены на продукты/товары?



— В Польше беженцы только мы, поэтому вся информационная кампания направлена на нас и много информации на украинском языке, так что гуманитарки не только много, но и легко украинцам о ней узнать. Плюс схожий язык, менталитет и устройство страны. В Польше есть все, и гуманитарные штабы, и куча волонтеров, которые кормят/подсказывают/ведут за руку/носят багаж, утешают детей/няньчат наших животных и все-все для нас делают.

Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в хорошем райцентре Польши – это 300-400 € с контрактом от владельца и при наличии документов у арендатора (белая схема). По "серой" можно снять комнату у наших за 100-150 € или комнату в хостеле. На продукты, цены или такие, как в Украине, или ниже. Дорогие только мясо/рыба и возможно яйца, но не факт.

– Италия чем-то отличается от Польши? Как воспринимают украинцев?



– В Италии (исключительно за юг говорю) никому нет дела. У них и так много беженцев и нелегалов, они не обращают внимания. Живут как жили и только живо обсуждают новости. Когда был взрыв на базе в Яворове, за 20 км до польской границы, они немного испугались и закупились макаронами. В Италии в аэропорту у меня записали паспортные данные, спросили беженка ли я и есть ли куда мне ехать. Сказала, что есть куда, они кивнули и отпустили на все четыре стороны. Там "дольче-вита" и абсолютный дзен.

В Италии беженцев много и разных, поэтому там гуманитарки много, но нужно целенаправленно искать через интернет именно на итальянском. Итальянцы вообще не заморачиваются с переводом информации на другие языки. Обычно никто не переводит даже на английский информацию (кроме туристических мест), не говорю уже про украинский. Поэтому нашим тяжело, да еще там другая жизнь – наши долго адаптируются под их ритм жизни. А так и одежды, и еды много для беженцев бесплатной, просто она не исключительно для украинцев, а для всех беженцев.

Цены на проживание в Италии примерно такие же, как в Польше. Но там хуже ситуация с общественным транспортом. Без машины тяжело. Аренда однокомнатной квартиры, например, под Неаполем будет стоить 500-700 €. Но это все долгосрочная аренда (белая схема) и контракт там нужно подписывать в среднем на год. В Италии все цены в супермаркете почти, как в Сильпо в Киеве, дороже только рыба.

На фото: Украинский флаг на правительственных зданиях на Даунинг стрит, митинг украинцев на фоне и изображение президента Зеленского в Saatchi Gallery, май 2022



Что касается аренды, то жилье без документов нигде реально не снять, поэтому фактически выбор для беженцев – это родственники/знакомые, "серые" схемы (если знаешь язык) или обращаться к государству и там уже тебя расселят, где есть место. Но в Европе такой же кризис с жильем, как и на западе Украины. Потому сейчас и возвращается много наших беженцев. Если говорить о краткосрочной жизни без знания языка, то жить в Европе дорого, аренда краткосрочна очень дорогая (вдвое дороже, где-то 800-1200 € в месяц), а продукты дешевые. В обычный бюджет можно вложиться (в Италии овощи и фрукты дешевле, чем в Украине). Без знания языка, особенно, чем дальше от украинской границы, тем труднее. Польша переводит на украинский, но делая акцент на том, чтобы украинцы начинали учить польский. А в Италии культ итальянского, там перевода нет вообще.



- Почему решили переехать в Британию и какая сейчас ситуация?



– Я вернулась в Украину через две недели из Италии, так как у меня было все готово для переезда в Британию в апреле. Так что я узнала о программе Homes for Ukrainian от британцев, исправила документы, собрала вещи и переехала в Лондон, на месяц позже запланированного переезда к войне. Язык я знаю хорошо, финансы на переезд у меня были заранее. Учитывая, что жилье я ближайшие 6 месяцев не оплачиваю, мне свободно и комфортно в стране. Плюс я готовилась к переезду, знаю все особенности транспорта/магазинов/медицины. Адаптация у меня проходит легко и быстро. В Британии для украинцев много помощи от государства, от волонтеров и от украинского коммьюнити в Британии.

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