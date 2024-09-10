Большинство украинцев не планируют выезжать за границу и хотят жить в Украине – опрос

Абсолютное большинство респондентов хочет строить свою будущую жизнь в Украине (86%), причем основная доля среди них демонстрирует однозначное настроение оставаться в Украине (59%). Так украинцы отвечали в опросе, проведенном Фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова в августе этого года, информирует портал "Комментарии".

Украинцы, фото из открытых источников

Такое желание превалирует среди людей с разным уровнем достатка и во всех возрастах. Впрочем, с возрастом настроенность оставаться в Украине растет. Так, если среди молодежи строить будущее в Украине хотят 74%, среди респондентов 30–39 лет – уже 81%, 40–49 лет – 87%, 50–59 лет – 90% и среди самой старшей группы – 93%.

Около 50% украинцев считают, что за годы независимости Украины произошло сколько-нибудь положительного, столько и негативного. Такая тенденция характерна для всех макрорегионов. При этом каждый четвертый (25%) считает, что позитива было больше, тогда как для 17% преобладал негатив.

Кроме того, большинство опрошенных украинцев (88%) гордятся своим гражданством. Этот уровень одинаково высок среди представителей всех возрастов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Известный блогер и тиктокер Артур Бабич, родом из Кривого Рога, рассказал, что мечтает жить в россии. После долгих лет молчания Бабич заявил о желании отказаться от украинского гражданства в пользу русского.

Бабич мечтает о российском паспорте: признание блогера Артур Бабич, чье имя стало широко известно благодаря его активности в социальных сетях и участию в российском проекте "Dream Team House", долгое время избегавший публичных высказываний о политической ситуации. Однако, его последнее интервью полностью изменило представление о его политических и личных убеждениях. Проживая сейчас в Ереване, Бабич поделился своими размышлениями о жизни в россии, где хочет переехать несмотря на существующий запрет ."Я хотел бы вернуться в россию. Это первое мое мнение, с которым я просыпаюсь каждый день", - сказал Бабич.