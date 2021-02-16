Зеленский отреагировал на критическую ситуацию с COVID-19 в одной из областей

В Ивано-Франковской области не хватает койко-мест для больных коронавирусной инфекцией. На ситуацию отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба Офиса президента.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Так, в этом регионе фиксируется чрезвычайно высокий уровень заболеваемости. По данным Кабмина, во многих населенных пунктах Прикарпатья заполненность койкомест превышает 90%. Сейчас Ивано-Франковская область имеет один из самых уровней заболеваемости на 100 000 населения, а также второй крупнейший уровень по количеству занятых коек — в среднем 73%. За минувшие сутки там заболел 621 житель. Кроме того, в области 9339 активных больных, а это больше, чем в столице.

Сегодня в регион направляется главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, будет проведено заседание местной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС

Зеленский призвал тщательно разобраться в ситуации. По его словам, из-за снега доставка пациентов скорыми в другие области, где есть свободные места, невозможна. Поэтому следует рассмотреть вариант развертывания дополнительных кроватей в области.

"Помните, что в первую очередь важны жизни пациентов", — сказал гарант.

При этом сообщается, что на прошлой неделе в Украине количество активных больных коронавирусом продолжает уменьшаться. На сегодня показатель составляет 129 тысяч. По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, на прошлой неделе стало меньше летальных исходов, а также занятых коек и госпитализированных.

Напомним, в Украине должна была начаться вакцинация против коронавируса. Но этого не произошло. В Минздраве сказали, в чем причина задержки.

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