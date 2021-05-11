Запретят в ЕС: какой пищевой краситель признали опасным

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Светлана Шкурупий
Во
многие продукты добавляют пищевые красители, это нужно для повышения их безопасности,
длительности хранения, сохранения и улучшения их вкуса, консистенции или внешнего
вида. Но некоторые Е-добавки могут быть опасны для здоровья.
Почему краситель Е171 признали опасным (фото из открытых источников)
Европейское
агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) изменило свою позицию
относительно пищевого красителя Е 171 (диоксид титана), который часто применяют
при производстве сухого молока, быстрых завтраков, майонеза, мороженого и
кондитерских изделий. И он достаточно популярен в Украине. Основываясь на
результаты многочисленных исследований, эксперты пришли к выводу, что эта
добавка не может считаться безопасной для здоровья.
Несколько
лет назад EFSA заявило, что нет доказательств, которые подтверждают, что
пищевой краситель Е 171 обладает канцерогенным действием. Но потом начали
появляться исследования, указывающие на то, что диоксид титана может накапливаться
и вредить клеткам, если попадает в организм человека в форме наночастиц диаметром менее
100 нм.
В
прошлом году первой страной мира, которая запретила использовать эту пищевую
добавку в продуктах стала Франция.
Комиссар
по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов ЕС Стелла Кириакидес уже
писала в Twitter, что законопроект о полном запрете добавки Е171 вынесут на
рассмотрение как можно скорее.
Напомним,
что пищевые добавки попадают в еду после многократных исследований и считаются
безопасными. Однако в некоторых случаях и разрешенные вещества могут нанести вред здоровью.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что пищевые добавки, которые обычно добавляют в выпечку, повышают риск развития диабета.
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