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Запретят в ЕС: какой пищевой краситель признали опасным

В Европейском агентстве по безопасности пищевых продуктов (EFSA) заявили, что краситель Е171 не может считаться безопасной пищевой добавкой

сегодня, 09:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Во многие продукты добавляют пищевые красители, это нужно для повышения их безопасности, длительности хранения, сохранения и улучшения их вкуса, консистенции или внешнего вида. Но некоторые Е-добавки могут быть опасны для здоровья.

Запретят в ЕС: какой пищевой краситель признали опасным

Почему краситель Е171 признали опасным (фото из открытых источников)

Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) изменило свою позицию относительно пищевого красителя Е 171 (диоксид титана), который часто применяют при производстве сухого молока, быстрых завтраков, майонеза, мороженого и кондитерских изделий. И он достаточно популярен в Украине. Основываясь на результаты многочисленных исследований, эксперты пришли к выводу, что эта добавка не может считаться безопасной для здоровья.

Несколько лет назад EFSA заявило, что нет доказательств, которые подтверждают, что пищевой краситель Е 171 обладает канцерогенным действием. Но потом начали появляться исследования, указывающие на то, что диоксид титана может накапливаться и вредить клеткам, если попадает в  организм человека в форме наночастиц диаметром менее 100 нм.

В прошлом году первой страной мира, которая запретила использовать эту пищевую добавку в продуктах стала Франция.

Комиссар по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов ЕС Стелла Кириакидес уже писала в Twitter, что законопроект о полном запрете добавки Е171 вынесут на рассмотрение как можно скорее.

Напомним, что пищевые добавки попадают в еду после многократных исследований и считаются безопасными. Однако в некоторых случаях и разрешенные вещества могут нанести вред здоровью.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что пищевые добавки, которые обычно добавляют в выпечку, повышают риск развития диабета. 


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Источник: https://newatlas.com/health-wellbeing/european-food-safety-panel-e171-unsafe/
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