За минувшие сутки почти 9 тысяч украинцев привились от Covid

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Лиза Снисар
В Украине за прошедшие сутки 8859 человек получили прививку от коронавируса. С начала вакцинации первую дозу вакцины получили 38 237 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в своем Telegram.
Вакцинация от коронавируса - фото из открытых источников
Больше всего прививок за вчера сделали в Киевской области — 950. За весь период вакцинации больше всего привитых в Донецкой области (4114 человек), меньше всего — в Черниговской области (626).
Ситуация по регионам:
Напомним, что ранее стало известно, что Дания приостанавливает вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Сообщается, что такое решение было принято после случая образования тромбов после вакцинации у пациента. Известно, что в Дании пока зафиксирован один такой случай. На данный момент проводится расследование.
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