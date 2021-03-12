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Главная Новости Общество медицина За минувшие сутки почти 9 тысяч украинцев привились от Covid
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За минувшие сутки почти 9 тысяч украинцев привились от Covid

Больше всего прививок за вчера сделали в Киевской области

сегодня, 10:41
Автор:

Лиза Снисар

В Украине за прошедшие сутки 8859 человек получили прививку от коронавируса. С начала вакцинации первую дозу вакцины получили 38 237 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в своем Telegram.

За минувшие сутки почти 9 тысяч украинцев привились от Covid

Вакцинация от коронавируса - фото из открытых источников

Больше всего прививок за вчера сделали в Киевской области — 950. За весь период вакцинации больше всего привитых в Донецкой области (4114 человек), меньше всего — в Черниговской области (626).

Ситуация по регионам:

  • Винницкая область — 370 прививок;
  • Волынская область — 160 прививок;
  • Днепропетровская область — 800 прививок;
  • Донецкая область — 610 прививок;
  • Житомирская область — 128 прививок;
  • Закарпатская область — 280 прививок;
  • Запорожская область — 320 прививок;
  • Ивано-Франковская область — 262 прививки;
  • Киевская область — 950 прививок;
  • Кировоградская область — 320 прививок;
  • Луганская область — 180 прививок;
  • Львовская область — 320 прививок;
  • Киев — 230 прививок;
  • Николаевская область — 250 прививок;
  • Одесская область — 230 прививок;
  • Полтавская область — 510 прививок;
  • Ровенская область — 320 прививок;
  • Сумская область — 389 прививок;
  • Тернопольская область — 560 прививок;
  • Харьковская область — 320 прививок;
  • Херсонская область — 400 прививок;
  • Хмельницкая область — 280 прививок;
  • Черновицкая область -260 прививок;
  • Черниговская область — 80 прививок.
  • Черкасская область — 330 прививок.

Напомним, что ранее стало известно, что Дания приостанавливает вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Сообщается, что такое решение было принято после случая образования тромбов после вакцинации у пациента. Известно, что в Дании пока зафиксирован один такой случай. На данный момент проводится расследование.


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Источник: https://t.me/COVID19_Ukraine/1529
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