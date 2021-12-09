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Японские ученые разработали маски, светящиеся в случае контакта с коронавирусом

Для создания масок были использованы страусиные яйца.

сегодня, 19:03
Автор:

Карина Ожерельева
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Ученые из университета в Японии создали маски, светящиеся под действием ультрафиолетового света, если они содержат следы коронавируса. Для разработки изобретения были использованы антитела, полученные из яиц страусов. Об этом сообщает издание Kyodo News.

Японские ученые разработали маски, светящиеся в случае контакта с коронавирусом

Страус возле яиц - фото из открытых источников

Команда студентов из университета префектуры Киото вместе с руководителем Ясухиро Цукамото надеется, что инновационные маски будут предложены в ближайшем будущем всем людям, ведь они предоставляют самый простой способ проверки на коронавирус. Тестирование изобретения еще продолжается, однако команда уже добивается от правительства разрешения на продажу товара в следующем году.

Страусы создают разные виды антител либо белков, которые способны нейтрализовать чужеродные вещества в организме. В феврале прошлого года изобретатели ввели самкам страусов неактивную форму коронавируса, не представляющую никакой угрозы. Таким образом команде удалось вытащить большое количество антител из яиц, которые страусы откладывали.

Затем группа студентов создала специальный фильтр, который нужно разместить внутри маски для лица. Фильтр нужно было заранее опрыскать флуоресцентным красителем, в котором содержались антитела к вирусу из страусиных яиц. Если коронавирус был, то фильтр светился под ультрафиолетом.

"Мы можем массово производить антитела из страусиных яиц по низким ценам. В будущем я хочу сделать это простым набором для тестирования, который сможет использовать каждый", – сказал Цукамото.
Как сообщали ранее "Комментарии", ученые из Гонконга опубликовали первую фотографию штамма "Омикрон" .


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Источник: https://english.kyodonews.net/news/2021/12/8a768ba9e395-scientists-develop-glowing-masks-to-detect-coronavirus.html
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