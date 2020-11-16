"Все профессии нужны, все профессии важны" - МОЗ предлагает малым предпринимателям рабочие места в больницах

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Дмитрий Симоненко
В МОЗ рекомендует владельцам малого бизнеса, которые несут
убытки из-за "карантина выходного дня", устроиться на работу в медицинские
учреждения.
По словам
заместителя главы ведомства Ирины Микичак, руководство страны избрало именно
такой вариант карантина, чтобы сберечь экономику Украины. Она заявила, что
правительство отдает отчет, что если объявить полный локдаун, финансировать
бюджетную сферу будет нечем. Поэтому чиновница от имени всех медиков предложила
малому бизнесу искать новые возможности в сложившейся ситуации.
По словам Микичак, медучреждения Украины нуждаются в "сильных и здоровых рабочих руках" и с радостью предоставят временные рабочие места всем представителям малого бизнеса, которые не имеют возможности зарабатывать в условиях карантина.
При этом, чиновница перечислила специалистов, в которых нуждается сфера здравоохранения.
Ранее "Комментарии" писали о том, что из-за нарушения карантина выходного дня закрыли 1,5 тысячи заведений торговли.
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