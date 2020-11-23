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Главная Новости Общество медицина Врачи рассказали, как не сойти с ума от коронавирусной паники
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Врачи рассказали, как не сойти с ума от коронавирусной паники

Врачи уверяют, большинство людей переболеет легко

сегодня, 14:17
Автор:

Владимир Лавский

COVID-19 в Украине не сбавляет своих оборотов и многие люди поддаются панике. Они боятся заболеть и не выздороветь, а также опасаются за здоровье своих близких. Медики настоятельно не рекомендуют паниковать. Врачи уверяют, что 80% населения переболеет в легкой форме, а некоторые вообще без симптомов.

Врачи рассказали, как не сойти с ума от коронавирусной паники

"Мы все переболеем и это не конец света! Большинство переболеет легко, 2-3 дня повышенной температуры, или вообще бессимптомно, и все! Сейчас общество находится в паническом настроении, и если кто-то заболевает, то думает, что все, жизнь закончена. Нет. Все идет, как должно идти, мы все получаем коллективный иммунитет! Человек привыкает ко всему", — рассказал ТСН врач из Глухова Сумской области Евгений Скрипник.

По словам медика, люди должны понять, что в принципе COVID-19 — это обычная простуда, ОРВИ, один из видов гриппа. Он рекомендует меньше смотреть телевизор и максимально получать положительные эмоции, ведь это все равно закончится.

"Как говорится, если не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней. Чтобы уменьшить тревогу, нужно принять ситуацию. Заболели? Ну и что. Будут у вас антитела! Ухудшение состояния? Обратитесь к врачу, но не паникуйте. Смотрите положительные фильмы, читайте книги, меньше смотрите новости и телепередачи о COVID-19, получайте положительные эмоции. Все равно карантин закончится, и все мы будем здоровы. Живите сознательно и думайте положительно", — советует украинцам Евгений Скрипник.

Как ранее сообщали "Комментарии", ВОЗ объяснила, почему Украина провалила медицинскую реформу. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/kak-ne-panikovat-i-ne-nakruchivat-sebya-iz-za-koronavirusa-sovety-medikov-1672810.html
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