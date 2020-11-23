Врачи рассказали, как не сойти с ума от коронавирусной паники

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Владимир Лавский
COVID-19 в Украине не сбавляет своих оборотов и многие люди поддаются панике. Они боятся заболеть и не выздороветь, а также опасаются за здоровье своих близких. Медики настоятельно не рекомендуют паниковать. Врачи уверяют, что 80% населения переболеет в легкой форме, а некоторые вообще без симптомов.
По словам медика, люди должны понять, что в принципе COVID-19 — это обычная простуда, ОРВИ, один из видов гриппа. Он рекомендует меньше смотреть телевизор и максимально получать положительные эмоции, ведь это все равно закончится.
Как ранее сообщали "Комментарии", ВОЗ объяснила, почему Украина провалила медицинскую реформу.
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