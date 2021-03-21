Врачи раскрыли причины возникновения постоянных головных болей

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Кириєнко Анна
Головная боль — неприятная проблема, с которой сталкивается большинство граждан. О том, какие существуют причины головной боли и можно ли самостоятельно лечить этот симптом таблетками, рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева.
Головная боль: основные причины возникновения. Фото: ytimg.com
По словам эксперта, головная боль — самый распространенный симптом многих заболеваний. Прежде всего к этой проблеме приводит истощение организма, переутомление и стрессы.
Чтобы снизить вероятность возникновения неприятной боли, стоит следить за своим психическим и эмоциональным здоровьем, засыпать и просыпаться вовремя, а также не забывать об отдыхе.
Врач советует умственную активность заменять на физическую и наоборот. Так вы максимально расслабитесь и будете придерживаться золотой середины.
Ирина Ярцева сообщает, что головная боль возникает из-за повышенного давления и постоянной работы с электронными устройствами.
На наше самочувствие влияют и погодные условия: изменение климата, перепад температур, переохлаждение или длительное пребывание на солнце. Поэтому следует учитывать эти факторы, чтобы в будущем облегчить головную боль.
Головную боль могут вызвать и наши вредные привычки: курение, употребление кофе и энергетиков, алкоголя. Даже бесполезная быстрая еда может ухудшать наше состояние и вызывать боль в голове.
Можно ли использовать таблетки во время головной боли? Специалист сообщает, что с этой проблемой справятся нестероидные противовоспалительные препараты. Их можно самостоятельно употреблять в редких случаях. Однако, если вас мучает хроническая головная боль, такие таблетки будут терять свою эффективность. Поэтому, если вы заметили неприятный симптом пятый день подряд, стоит обратиться к специалисту.
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