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Врачи раскрыли причины возникновения постоянных головных болей

Головная боль - самый распространенный симптом многих заболеваний

сегодня, 14:50
Автор:

Кириєнко Анна

Головная боль — неприятная проблема, с которой сталкивается большинство граждан. О том, какие существуют причины головной боли и можно ли самостоятельно лечить этот симптом таблетками, рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева.

Врачи раскрыли причины возникновения постоянных головных болей

Головная боль: основные причины возникновения. Фото: ytimg.com

По словам эксперта, головная боль — самый распространенный симптом многих заболеваний. Прежде всего к этой проблеме приводит истощение организма, переутомление и стрессы.

Чтобы снизить вероятность возникновения неприятной боли, стоит следить за своим психическим и эмоциональным здоровьем, засыпать и просыпаться вовремя, а также не забывать об отдыхе.

Врач советует умственную активность заменять на физическую и наоборот. Так вы максимально расслабитесь и будете придерживаться золотой середины.

Ирина Ярцева сообщает, что головная боль возникает из-за повышенного давления и постоянной работы с электронными устройствами.

На наше самочувствие влияют и погодные условия: изменение климата, перепад температур, переохлаждение или длительное пребывание на солнце. Поэтому следует учитывать эти факторы, чтобы в будущем облегчить головную боль.

Головную боль могут вызвать и наши вредные привычки: курение, употребление кофе и энергетиков, алкоголя. Даже бесполезная быстрая еда может ухудшать наше состояние и вызывать боль в голове.

Можно ли использовать таблетки во время головной боли? Специалист сообщает, что с этой проблемой справятся нестероидные противовоспалительные препараты. Их можно самостоятельно употреблять в редких случаях. Однако, если вас мучает хроническая головная боль, такие таблетки будут терять свою эффективность. Поэтому, если вы заметили неприятный симптом пятый день подряд, стоит обратиться к специалисту.

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Источник: https://lenta.ru/news/2021/03/21/bol/
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