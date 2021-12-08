Врачи озабочены ситуацией: как Covid повлиял на психическое здоровье подростков

Генеральный хирург США Вивек Мурти во вторник, 7 декабря, опубликовал новые рекомендации главного хирурга, предупреждая о растущем кризисе психического здоровья молодежи на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает Fox News.

Проблемы с психическим здоровьем у детей - фото из открытых источников

В то время как кризис психического здоровья начал обостряться в течение десятилетия перед пандемией, COVID-19 еще и дополнительно ухудшил условия, поскольку ограничивал социальное взаимодействие и доступ к необходимым медицинским и социальным услугам среди молодых людей, согласно данным офиса главного хирурга.

"Проблемы с психическим здоровьем у детей и подростков реальны и широко распространены. Еще до пандемии значительное количество молодых людей боролось с чувством беспомощности, депрессией и мыслями о самоубийстве – и показатели выросли за последнее десятилетие. Пандемия COVID-19 еще больше изменила их опыт дома, в школе и в обществе, и влияние на их психическое здоровье было разрушительным ", – говорится в заявлении.

Данные показывают, что необходимость предоставления неотложной помощи в связи с попытками суицида среди девушек-подростков выросла на 51% во время COVID-19, а предоставление неотложной помощи (скорой помощи) среди мальчиков-подростков выросло на 4% за тот же период времени. .

В то время как некоторые молодые люди много спали, занимались спортом и положительно проводили время с семьей дома во время пандемии, другие пострадали.

"Они пропустили первые дни в школе, месяцы или годы личного обучения, выпускные церемонии, спортивные соревнования, игры и время с родственниками. Они и их семья, возможно, потеряли доступ к психиатрической помощи, социальным услугам, доходам, еде или жилью. Они могли сами болеть COVID-19, страдать от длительных симптомов COVID или потерять близкого человека из-за болезни – подсчитано, что по состоянию на июнь 2021 года более 140 000 детей в США потеряли родителей, дедушек или бабушек", – говорится в сообщении.

Кроме того, поскольку COVID-19 ограничивал личное взаимодействие и услуги для молодежи, взрослым стало труднее определить признаки жестокого обращения и проблем с психическим здоровьем.

По данным Центров контроля и профилактики заболеваний, по предварительным оценкам на 2020 год, среди молодежи в США в возрасте от 10 до 24 лет было зафиксировано более 6600 случаев суицида.

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