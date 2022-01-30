Врачи назвали возможные нетипичные симптомы Омикрона

Как известно, Великобритания одной из первых в Европе прошла пик заболеваемости новым штаммом "Омикрон". После того, как британские врачи столкнулись с огромным количеством больных новым штаммом они назвали нетипичные симптомы, возникающие при заболевании. Это головокружение, звон в ушах, снижение слуха и напряжение в глазах. Эти признаки могут появляться и исчезать в течение дня. Как передает портал "Комментарии", перечень симптомов при заражении "Омикроном" был обнародован Национальной службой здравоохранения Англии (NHS).

Омикрон. Фото: из открытых источников

Медики отмечают, что после заражения "Омикроном" могут появляться также те симптомы, которые были зафиксированы ранее у больных коронавирусом. Это лихорадка или озноб, кашель, потеря или искажение обоняния или вкуса.

Доктора обращают внимание на то, что своевременное выявления симптомов и самоизоляция может помочь остановить распространение "Омикрона".

Особое внимание медики советуют обратить внимание на такой симптом, как головокружение. Такой симптом чаще всего отмечают у людей, которые заболели каким-то из вирусов. Головокружение может возникнуть, потому что организм истощен или же вирус повлиял на вестибулярную систему. О поражении вестибулярной системы может свидетельствовать головокружение, когда вы резко встаете или, когда вы видите много одновременных движений.

Головокружение также может быть связано со звоном в ушах, снижением слуха, напряжением глаз и головными болями.

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