Врачи назвали лучшие продукты для профилактики дефицита кальция

Простейшие продукты способны удовлетворить потребности человеческого организма в кальции. Главное – употреблять их вместе с пищей, помогающей усвоению этого элемента. Кальций – один из важнейших химических элементов для человеческого организма. Кальций составляет структурную основу костей и зубов, необходимую для нормального свертывания крови, выработки гормонов, сокращения мышц, пишет elle. Продукты для профилактики дефицита кальция найдутся в любом супермаркете и не ударят по карману:

Кальций - фото из открытых источников

Пармезан. Лидер по количеству кальция среди всей молочной продукции – творог пармезан. В 100 г продукта содержится 1184 мг кальция – больше суточной нормы. При этом очень много белка (38 г на 100 г продукта) и 0,95 мкг витамина D.



Сардины. Сардины и консервированный лосось богаты кальцием благодаря съедобным костям. Так, в 90-граммовой банке сардин содержится 35% СН, а в такой же порции консервированного лосося – 21%.



Орехи, семена и бобы. Вопреки распространенному стереотипу кальций содержится в животных продуктах. Более того: среди продуктов, присутствующих в рационе многих людей, имеющие растительное происхождение по содержанию кальция лидируют! Так, в 100 г мака содержится около 1,5 г кальция (для сравнения: молоко содержит 120 мг кальция на 100 мл продукта).

Напомним, миллионы людей не представляют свой день без кофе, хотя знают, что злоупотреблять напитком не стоит. Говорят, что его частое употребление приводит к вымыванию кальция из организма. Но так ли это? Известный диетолог Светлана Фус рассказала, что кофе, несмотря на некоторые его преимущества, действительно меняет кислотно-щелочной баланс и выводит из организма такой важный микроэлемент как кальций. Одна чашка бодрящего напитка способна вывести около 6 мг кальция, но, если употреблять в день 1-2 маленькие чашки кофе, вреда это не принесет, ведь человек употребляет различные продукты, содержащие кальций, которые и восполняют его баланс.

А вот у людей, которые пьют кофе, не задумываясь о его количестве (4 и более чашек в день), могут возникнуть проблемы. Этот ароматный напиток будет не только выводить кальций, но и препятствовать его усвоению в кишечнике, что негативно отразится на общем самочувствии. В результате у человека появятся проблемы с зубами, мышечные судороги, нарушения в работе сердечно-сосудистой системы и прочее.











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