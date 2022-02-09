Врачи дали рекомендации по улучшению здоровья сердца

Сердце – самый важный орган нашего тела. Беречь сердце стоит в юности, предлагаем простые правила, которые помогут сохранить сердце и сосуды здоровыми! Умеренные физические нагрузки полезны для всего организма и не в последнюю очередь для сердечно-сосудистой системы. Укрепить сердечную мышцу можно с помощью простых упражнений. Главное, соблюдать некоторые правила, иначе вместо пользы можно причинить себе вред, пишет sayyes.

Сердце - фото из открытых источников

Как тренировать сердце правильно? Всё очень просто. При тренировке важно следить за пульсом: показатели должны дойти до 120-140 ударов в минуту и ​​оставаться на том же уровне в течение всего занятия. В этом случае объем сердца будет увеличиваться благодаря растяжению стен. Если же пульс растет до 180-200 ударов и держится на таком уровне более 20 минут, происходит выброс молочной кислоты, из-за которой стены утолщаются. Утолщение ведет к постепенному отмиранию клеток и повышению риска инфаркта. Каких-либо "специальных" продуктов для сердца нет. Но правильное питание одинаково для профилактики всех болезней. Советы диетологов просты: основа – это овощи, зелень, фрукты, цельные крупы (не "быстро завариваемые", а те, что приходится варить подольше), бобовые. Относительно вредных привычек врачи однозначно негативно относятся к курению.

Напомним, работа в режиме нон-стоп, конфликты с коллегами, невзгоды в семье – любой стресс оборачивается сильным ударом по сердцу. Советы экспертов помогут избежать этой неприятной нагрузки. Не забывайте, что все дела не переделаешь. И даже если вы слишком подвержены перфекционизму, учитесь вовремя поставить точку, пишет psyfactor. Но пассивным просиживанием перед телевизором дома на диване лучше не злоупотреблять. Лучше покатайтесь на велосипеде, совершите пробежку в парке, позанимайтесь йогой или отправляйтесь в фитнес-центр.

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