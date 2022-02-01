Врач-стоматолог развенчала самый популярный миф о кариесе

Большинство из нас с детства приучали к тому, что много есть сладкого – вредно, в первую очередь, из влияния сладкого на зубную эмаль и возникновения кариеса. Но, оказывается это не так, и на кариозный процесс сладкие тортики и конфеты не влияют. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказала врач-стоматолог Юлия Лапушкина.

Стоматолог. Фото: из открытых источников

Специалист рассказала, что даже, если представить, что вы в одним момент полностью убрали со своего рациона продукты, содержащие сахар, зубы все равно будут разрушаться. Все дело в том, что человек не может полностью отказаться от еды. А главной причиной разрушения зубов есть специфические бактерии, которые возникают в остатках пищи, которая остается между зубов. И не грает большой роли, какая именно это еда.

Юлия Лапушкина отметила, настоящая причина появления кариеса одна – бактерии, которые появляются на зубной эмали после приема пищи.

По словам доктора, кариозные микробы поселяются в ротовой полости человека еще с первых лет жизни. Ребенок рождается стерильным, но спустя некоторое время бактерии, однажды попав в полость рта, остаются там на всю оставшуюся жизнь.

Стоматолог подчеркивает, спустя много лет главная профилактика кариеса не изменилась. Она заключается в ежедневной тщательной чистке зубов. По времени нужно чистить зубы минимум 2-3 минуты, совершая вертикальные движения от десен вверх. Юлия Лапушкина также отмечает, не нужно тешить себя надеждами, что, полечив все проблемные зубы, вы навсегда забудете о кариесе. На самом деле это не так. Спустя время он может повториться.

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