Врач шокировал неутешительным прогнозом COVID-заболеваемости в Украине

Известный украинский врач Тарас Жиравецкий сделал неутешительный прогноз о дальнейшей ситуации с коронавирусом в Украине. Об этом господин Тарас рассказал в интервью изданию "Телеграф".

Врач сделал неутешительный прогноз по распространению коронавируса в Украине. Фото: incrussia.ru

По мнению медика, сейчас в Украине около ста тысяч инфицированных коронавирусом граждан. Если такие быстрые темпы заражения сохранятся и в дальнейшем, уже через месяц количество больных коронавирусом может достичь трех миллионов. Соответственно через три месяца эта цифра возрастет до девяти миллионов.

Тарас Жиравецкий считает, что сегодняшние темпы вакцинации не позволяют рассматривать прививки как действенное средство в борьбе с распространением COVID-19.

"Этого количества доз, которое пришло к нам первый раз, явно недостаточно для того, чтобы вакцинировать большое количество населения", — подчеркнул Тарас Жиравецкий.

Однако глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина должна получить 4,9 миллиона доз вакцины от коронавируса Covid-19 в период с апреля по май. Кроме того, глава Минздрава считает, что Украина должна начать разрабатывать свою собственную вакцину.

Напомним, что ситуация с коронавирусом в Украине набирает обороты. Вскоре к "красной зоне" карантина могут войти еще три области. Какие это регионы, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала сеть ботоферм, которые распространяли ложную информацию о вакцинации в Украине. В фейковых информационных сообщениях в основном речь шла о вреде прививок, препарата, которым вакцинируют граждан, и побочных эффектах от него. В СБУ выяснили, что ботоферма финансировалась с территории Российской Федерации. Почему России выгодно распространять фейки о коронавирусе в Украине? Как фейки о вреде прививок влияют на сознание людей? Как противостоять неправдивой информации? Ответы на эти вопросы читайте в нашем материале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!