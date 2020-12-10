Врач развенчала мифы о лактозе

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Ольга Чародий
По мнению экспертов информация о вреде лактозы часто преувеличена. Диетолог Светлана Фус много лет занимается исследованиями в области переносимости молока, а также его влияния на организм детей и взрослых. По ее словам не переносит лактозу только 15% людей. Для большинства же она абсолютно безвредна, главное — не злоупотреблять молоком.
ФОТО: Из открытых источников
По данным исследований, именно из-за чрезмерного потребления
молочных продуктов в организме возникает избыток кальция, который может
негативно влиять на щитовидную железу, приводить к дефициту железа и цинка, что
грозит кислородным голоданием и образованием целлюлита.
"В больших количествах молоко может навредить и маленьким, и взрослым из-за него в организме развиваются дрожжевые бактерии и образуется слизь, которая приводит к разным болезням: аллергии, насморку, астме, анемии. При том кальций снижает риск переедания и способствует похудению. Поэтому не следует отказываться от молочных продуктов", - пишет диетолог Светлана Фус.
Напомним, "Комментарии" писали, что для того чтобы организм правильно и слажено работал, ему необходимые витамины, минералы и другие полезные вещества. Найти их можно в "золотом молоке" — напитке, который пользуется большой популярностью и обладает лечебными свойствами. Специалисты выяснили, что ярко-желтый напиток считается целебным в традиционной медицине за счет куркумина — вещества, которое обладает антиоксидантными свойствами. Он усиливает защитные силы иммунитета и подавляет рост болезнетворных бактерий.
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