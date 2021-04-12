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Врач рассказал, какие регионы Украины уже прошли пик коронавируса

Инфекционист назвал три области в Украине, которым удалось во время волны весной 2021 года пройти пик заболеваемости коронавирусом

сегодня, 11:29
Автор:

Таисия Ерохина

Пик заболеваемости коронавирусом уже прошли Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Об этом заявил преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА, инфекционист Владимир Курпита, сообщает "РБК-Украина".

Врач рассказал, какие регионы Украины уже прошли пик коронавируса

Коронавирус. Фото из открытых источников

По словам эксперта, Украина достигнет плато на этой неделе. Количество больных в день может возрасти до 25-30 тысяч людей. И хотя в трех вышеупомянутых регионах пик пройден, еще немало областей остаются в зоне риска.

"Например, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Одесская. Там, наверное, ближайшие две недели продолжится рост заболеваемости", — прогнозирует Курпита.

По мнению инфекциониста, смысла вводить локдаун сейчас нет. Такая необходимость, по словам Курпиты, была раньше. Сейчас же общенациональный локдаун не принесет эффективного результата, потому что некоторые регионы прошли пик этой волны эпидемии.

Врач объясняет, что в случае введения локдауна по всей стране может обостриться вопрос касательно ограничения передвижения между регионами. Для правительства это может составить проблему.

"Если и вводить такой карантин, то это стоит делать, когда всплеск инфицирования был в одной или двух областях. Тогда был смысл вводить его и ограничивать поездки из Ивано-Франковской области, возможно, Закарпатской и Львовской областей. Сейчас же эти области уже прошли пик", — отметил Курпита.

Напомним, в Украине обновили деление на зоны карантина: Харьков "покраснел", Ивано-Франковск — отмена.

Ранее сообщалось, что врач объяснила, почему человек может повторно заболеть коронавирусом и кто из украинцев находится в группе риска. Кроме того, медики говорят о так называемом "длинном ковиде", или "постковидном синдроме".


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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/pik-plato-padenie-oslabnet-epidemiya-koronavirusa-1618090472.html
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