Врач-эпидемиолог Андрей Александрин считает, что власти не стоит вводить локдаун на новогодние праздники. Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24".

Врач объяснил, почему локдаун на Новый год не будет иметь смысла. Фото: Свободное радио

Эксперт пояснил, что во время зимних праздников люди в основном проводят время со своими близкими, с которыми и так постоянно контактируют. В основном Новый год украинцы празднуют семьей в домашних условиях, а не в громком кругу друзей. К тому же в праздничные дни уменьшается количество людей в офисах, транспорте, различных учреждениях, ведь подавляющее большинство просто отдыхает в квартире или доме.

Андрей Александрин считает, что усиление карантина — это чисто политическое новшество, которое не касается эпидемиологических норм. Локдаун не нацелен на то, чтобы уменьшить количество больных.

"У меня впечатление, что правительство устраивает новые испытания над обществом", — подчеркнул Александрин.

Также врач-эпидемиолог заявляет, что карантинные меры, которые внедрялись украинской властью, не оправдались. Поэтому у него, как и во многих украинцев исчезла вера в то, что запланированный локдаун изменит ситуацию и будет успешным.

По наблюдениям эксперта, количество заражений острыми респираторными заболеваниями на новогодние праздники традиционно снижается. Поэтому ожидаемо, что с коронавирусом будет подобная ситуация.

Напомним, что Кабмин определился с точными датами введения локдауна. По данным украинских СМИ, жесткие ограничения будут действовать от 24 декабря до 15 января.

Однако Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий успокаивает граждан и сообщает, что общественный транспорт как городской, так и междугородный будет работать и во время жесткого карантина.













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