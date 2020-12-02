kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 02.12.2020

BTC/USD

18877.64

ETH/USD

592.01

LTC/USD

88.02

НБУ 02.12.2020

USD/UAH

28.70

EUR/UAH

34.61

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Врач объяснил, почему локдаун на Новый год не будет иметь смысла
commentss НОВОСТИ Все новости

Врач объяснил, почему локдаун на Новый год не будет иметь смысла

Обычно украинцы празднуют Новый год дома

сегодня, 08:50
Автор:

Кириєнко Анна

Врач-эпидемиолог Андрей Александрин считает, что власти не стоит вводить локдаун на новогодние праздники. Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24".

Врач объяснил, почему локдаун на Новый год не будет иметь смысла

Врач объяснил, почему локдаун на Новый год не будет иметь смысла. Фото: Свободное радио

Эксперт пояснил, что во время зимних праздников люди в основном проводят время со своими близкими, с которыми и так постоянно контактируют. В основном Новый год украинцы празднуют семьей в домашних условиях, а не в громком кругу друзей. К тому же в праздничные дни уменьшается количество людей в офисах, транспорте, различных учреждениях, ведь подавляющее большинство просто отдыхает в квартире или доме.

Андрей Александрин считает, что усиление карантина — это чисто политическое новшество, которое не касается эпидемиологических норм. Локдаун не нацелен на то, чтобы уменьшить количество больных.

"У меня впечатление, что правительство устраивает новые испытания над обществом", — подчеркнул Александрин.

Также врач-эпидемиолог заявляет, что карантинные меры, которые внедрялись украинской властью, не оправдались. Поэтому у него, как и во многих украинцев исчезла вера в то, что запланированный локдаун изменит ситуацию и будет успешным.

По наблюдениям эксперта, количество заражений острыми респираторными заболеваниями на новогодние праздники традиционно снижается. Поэтому ожидаемо, что с коронавирусом будет подобная ситуация.

Напомним, что Кабмин определился с точными датами введения локдауна. По данным украинских СМИ, жесткие ограничения будут действовать от 24 декабря до 15 января.

Однако Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий успокаивает граждан и сообщает, что общественный транспорт как городской, так и междугородный будет работать и во время жесткого карантина.





Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/ua/obshestvo-news/6233-lokdaun-budet-bessmyslennym-vrach-udivil-zayavleniem-o-karantine
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ