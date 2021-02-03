Врач назвал реальные показатели статистики COVID-19 в Украине

В Украине уже могли переболеть коронавирус не более миллиона человек, как свидетельствует официальная статистика, а значительно больше. Об этом заявил врач Тарас Жиравецкий УНИАН.

Коронавирус в Украине. Фото из открытых источников

По словам медика, реальные показатели превышают официальные данные в 5-6 раз. То есть, вылечиться от коронавируса могли уже 6-8 миллионов украинцев (25-30% населения).

"Официальную статистика нужно умножать как минимум на пять, — считает врач. — Если говорят, что у нас за сутки зафиксировано 6000 новых больных ковидом, то реально их есть, как минимум, 30 000".

Как пояснил Жиравецкий, в случае 5-6 тысяч новых случаев за сутки не может быть так много госпитализированных. Ведь при 2 тысячах госпитализированных должен каждый третий попадать в стационар. А это не так, считает эксперт.

Люди не попадают в статистику из-за того, что в начале эпидемии уровень тестирования в Украине был довольно низким. Так, молодые люди болели инфекцией, подобной обычному гриппу: наблюдалась высокая температура, исчезало обоняние, но осложнений не возникало. Поэтому такие пациенты не принимали сложные лекарства и не делали ПЦР-тестирование, соответственно — статистика не учитывала их.

Несмотря на то, что врач говорит о превышающем статистику количестве больных и тех, кто вылечился, надеяться на формирование коллективного иммунитета украинцам еще рано. По словам Жиравецкого, тогда бы фиксировалось резкое падение количества госпитализаций или их отсутствие.

Как ранее сообщалось, медики не берутся делать прогнозы относительно ситуации с коронавирусной эпидемией в Украине и мире. Сейчас все разделились на два лагеря: одни говорят, что самое страшное уже позади, а другие — только впереди. Подробнее о "ковидной" обстановке в Украине рассказал врач Евгений Дубровский. Уверяет, что несмотря на массовое недоверие к официальной статистике, реальная ситуация в нашей стране — благополучная.

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