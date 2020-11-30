Впервые за осень зафиксировано снижение числа заболевших COVID-19

Количество новых случаев заражения коронавирусом в мире и в Европе сократилось впервые с сентября этого года.

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По словам генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса, благодаря сложным решениям — карантину, ужесточению карантинных мер вплоть до локдауна – сократилось количество новых заболеваемых COVID-19, передает "Интерфакс-Украина" его слова.

В ВОЗе призвали не радоваться слишком рано, поскольку нужно продолжить строгие карантинные ограничения, чтобы закрепить результат. По словам Гебрейесуса Адханома, в некоторых странах продолжается увеличиваться число зараженных и смертность от коронавируса.

Кроме того, идут праздники и, как считает Гебрейесус, нужно осторожнее относиться к своему здоровью.

Официальная статистика ВОЗ называет такие цифры как более 60 млн человек заразились коронавирусом, более 1 млн человек – умерли. Но в то же время, врачи говорят, что неофициально данные по смертности от COVID-19 может быть намного выше.

Ранее "Комментарии" писали о том, что люди с низким финансовым доходом могут чаще заражаться коронавирусом.





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