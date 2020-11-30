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Главная Новости Общество медицина Впервые за осень зафиксировано снижение числа заболевших COVID-19
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Впервые за осень зафиксировано снижение числа заболевших COVID-19

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус призвал в связи с новогодними праздниками проявить ответственность и принять все меры, чтобы не допустить новой вспышки заболевания

сегодня, 21:45
Автор:

Ольга Чародий

Количество новых случаев заражения коронавирусом в мире  и в Европе сократилось впервые с сентября этого года.

Впервые за осень зафиксировано снижение числа заболевших COVID-19

Фото:из открытых источников

По словам генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса, благодаря сложным решениям — карантину, ужесточению карантинных мер вплоть до локдауна – сократилось  количество новых  заболеваемых COVID-19, передает "Интерфакс-Украина" его слова.

В ВОЗе призвали не радоваться слишком рано, поскольку нужно продолжить строгие карантинные ограничения, чтобы  закрепить результат. По словам Гебрейесуса Адханома, в некоторых странах продолжается увеличиваться  число  зараженных  и смертность от коронавируса.

Кроме того, идут праздники и, как считает Гебрейесус, нужно осторожнее относиться к своему здоровью.

Официальная статистика ВОЗ  называет такие цифры как более 60 млн человек заразились коронавирусом, более 1 млн человек – умерли. Но в то же время, врачи говорят, что неофициально  данные  по смертности от COVID-19 может быть  намного выше.

Ранее "Комментарии" писали о том, что люди с низким  финансовым доходом могут чаще заражаться коронавирусом. 


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Источник: https://interfax.com.ua/
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