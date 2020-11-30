Названы места с самым высоким шансом заразиться коронавирусом

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Татьяна Веремеева
Исследователи заявили, что люди с низким доходом чаще
заражаются коронавирусом. Это происходит из-за того, что они чаще посещают
небольшие, более людные места и реже снижают свою мобильность. Об этом пишет Bloomberg.
Возобновление работы ресторанов, спортзалов и гостиниц несет в себе наибольшую опасность распространения COVID-19. Об этом свидетельствуют данные исследования Стэндфордского и Северо-Западного университетов в США, в котором использовались данные мобильных телефонов 98 миллионов человек для моделирования рисков заражения в различных местах. Исследователи смотрели, куда идут, как долго находятся люди в том или ином месте, сколько там еще людей и из каких районов приезжают. Затем они объединили эту информацию с данными о количестве случаев заболевания и способах распространения вируса для создания моделей заражения.
По мнению исследователей, рестораны могут подпитывать новую волну инфекций, если начнут открываться. Они считают, что на фоне того, что люди стали чаще ходить в кафе и по магазинам, выросло количество новых больных.
Напомним, в Сингапуре родился ребенок с антителами к коронавирусу.
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