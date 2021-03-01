Впервые в Украине робот Da Vinci прооперировал ребенка (Фото)

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Татьяна Веремеева
Во Львове вчера провели уникальную операцию – впервые в Украине робот-хирург
Da Vinci прооперировал ребенка. 13-летней девочке с патологией кишечника
сделали операцию во Львовской клинической больнице скорой медицинской помощи. Это
оперативное вмешательство было особенным еще и из-за того, что его произвели
без единого разреза. Об этом сообщил директор Львовской клинической больницы
скорой помощи Олег Самчук на своей странице в Facebook.
Робот-хирург Da Vinci, операция на кишечнике. Фото: Олег Самчук/Facebook
У девочки с рождения была патология кишечника, которую уже три раза
пытались устранить, но ребенку становилось только хуже. К 13 годам у нее
появилось множество спаек в кишечнике, которые были очень болезненными и
постоянно провоцировали рвоту.
С помощью робота Da Vinci хирурги сделали три прокола по восемь миллиметров
каждый. Также в брюшную полость ребенка поместили камеру, благодаря которой
получили изображения в трехмерной проекции с 20-кратным увеличением на мониторе
в операционной. Хирург управлял роботом с помощью сверхчувствительных сенсоров.
От спаек удалось избавиться, минимально травмировав ткани.
По словам Олега Самчука, девочка уже встает с кровати и ходит по коридору. Доктор говорит, что ей придется еще пройти длительный курс реабилитации, но благодаря этой операции у нее очень большие шансы забыть об этой проблеме навсегда.
Отметим, робот-хирург Da Vinci во Львов доставили из США. Первую операцию
он провел в декабре 2020 года.
Олег Самчук также сообщил, что робота планируют задействовать для удаления опухолей почек, предстательной железы, злокачественных новообразований толстой и прямой кишки, а также в гинекологии и в кардиохирургии. Правда, ему еще предстоит пройти сертификацию в Министерстве здравоохранения.
Напомним, Boston Dynamics продемонстрировала новые
возможности робота-собаки.
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