Впервые в Украине робот Da Vinci прооперировал ребенка (Фото)

Во Львове вчера провели уникальную операцию – впервые в Украине робот-хирург Da Vinci прооперировал ребенка. 13-летней девочке с патологией кишечника сделали операцию во Львовской клинической больнице скорой медицинской помощи. Это оперативное вмешательство было особенным еще и из-за того, что его произвели без единого разреза. Об этом сообщил директор Львовской клинической больницы скорой помощи Олег Самчук на своей странице в Facebook.



Робот-хирург Da Vinci, операция на кишечнике. Фото: Олег Самчук/Facebook

У девочки с рождения была патология кишечника, которую уже три раза пытались устранить, но ребенку становилось только хуже. К 13 годам у нее появилось множество спаек в кишечнике, которые были очень болезненными и постоянно провоцировали рвоту.

С помощью робота Da Vinci хирурги сделали три прокола по восемь миллиметров каждый. Также в брюшную полость ребенка поместили камеру, благодаря которой получили изображения в трехмерной проекции с 20-кратным увеличением на мониторе в операционной. Хирург управлял роботом с помощью сверхчувствительных сенсоров. От спаек удалось избавиться, минимально травмировав ткани.

По словам Олега Самчука, девочка уже встает с кровати и ходит по коридору. Доктор говорит, что ей придется еще пройти длительный курс реабилитации, но благодаря этой операции у нее очень большие шансы забыть об этой проблеме навсегда.

Отметим, робот-хирург Da Vinci во Львов доставили из США. Первую операцию он провел в декабре 2020 года.

Олег Самчук также сообщил, что робота планируют задействовать для удаления опухолей почек, предстательной железы, злокачественных новообразований толстой и прямой кишки, а также в гинекологии и в кардиохирургии. Правда, ему еще предстоит пройти сертификацию в Министерстве здравоохранения.

Напомним, Boston Dynamics продемонстрировала новые возможности робота-собаки.



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