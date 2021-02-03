Boston Dynamics продемонстрировала новые возможности робота-собаки (ВИДЕО)

Компания Boston Dynamics, известная своими разработками в области робототехники представила новый видеоролик, в котором показала возможности "руки" четырехногого механического пса. Обновленная версия робота-собаки может собирать вещи и садить растения.

Робот Spot / фото 24 канал

Так, в видео показано, что робот модели Spot проводит уборку в квартире, собирая разбросанные вещи. С помощью механической "руки" робот способен включить рубильник и даже копать небольшие углубления с помощью совка.

Создатели ролика продемонстрировали, как робот умеет прыгать на скакалке и рисовать на асфальте.

"Движение кисти, руки и тела координируется автоматически, чтобы упростить задачи манипуляции и расширить рабочее пространство руки, что делает ее досягаемость практически неограниченной. Показанное здесь поведение было запрограммировано с использованием нового приложения, которое можно использовать на планшетах и телефонах. Запускать робота можно удаленно", — сказано в описании видео.

Напомним, что изначально четвероногие роботы предназначались для использования в военных целях. При разработке проекта инженеры считали, что ходячие роботы будущего станут заниматься патрулированием территории и заниматься транспортировкой военных грузов. Впрочем, программу военных роботов свернули еще в 2015 году и Boston Dynamics переориентировалась на гражданский рынок.

В данный момент компания обладает тремя главными разработками, которые уже получили коммерческое применение. Речь идет о вышеупомянутой робособаке Spot, двухколесном погрузчике Handle и программном обеспечении для манипуляторов других производителей.





Как сообщал портал "Комментарии", роботы Atlas и Spot от Boston Dynamics могут многое: спринт, гимнастические упражнения, паркур, сальто назад, открывать двери, чтобы впустить своих друзей, мыть посуду и устраиваться на настоящую работу. Но последнее видео компании добавляет еще один впечатляющий трюк в репертуар роботов: зажигательные танцевальные движения.

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