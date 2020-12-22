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ВОЗ успокоила относительно распространения нового штамма коронавируса

Коронавирус мутирует гораздо медленнее, чем сезонный грипп

сегодня, 14:50
Автор:

Кириєнко Анна

Представители Всемирной организации здравоохранения успели успокоить тех, кто паникует из-за распространения нового штамма коронавируса. Такую информацию передал ресурс CNBC. Эксперты сказали, что в связи с мутацией, новая форма стала быстрее и легче распространяться, но в целом это не влияет на общие мутации и осложнения болезни.

ВОЗ успокоила относительно распространения нового штамма коронавируса

ВОЗ считает мутацию коронавируса нормальным явлением. Фото: РБК

ВОЗ уверяет, что все вирусы без исключения имеют склонность к мутации. Большинство из них в основном не изменяют свой способ распространения, симптомы и перетекание болезни в организме человека.

Какое значение и влияние имеет новая мутация коронавируса пока не известно.

Также ВОЗ заявила, что несмотря на мутации, вакцина от COVID-19 все равно будет действовать на вирус и защищать иммунитет.

Организация напомнила, что коронавирус мутирует гораздо медленнее, чем сезонный грипп. Поэтому причин паниковать нет, но нужно соблюдать все эпидемиологические мероприятия и заботиться самостоятельно о своем здоровье и безопасности.

Напомним, в ЕС рассказали, что пандемия COVID-19 может быть взята под контроль к концу 2021 года. Согласно прогнозам, для окончания пандемии нужно, чтобы у 70% населения был иммунитет к COVID-19.

Сейчас в мире с начала пандемии зарегистрировано 77 миллионов больных 54 миллиона выздоровели, более 1,7 миллиона человек умерли.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, что люди, переболевшие COVID-19, довольно часто допускают одну и ту же ошибку, которая может стать причиной серьезных последствий. Терапевт Андрей Кондрахин заявил, что если человек не долечивает коронавирусную инфекцию до конца, то это может привести к повторной госпитализации.



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Источник: https://www.cnbc.com/2020/12/21/covid-live-updates-experts-expect-vaccines-to-combat-new-uk-strain-as-shippers-prepare-to-move-pfizer-moderna-drugs-at-same-time-.html
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