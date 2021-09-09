ВОЗ призывает страны не вакцинировать население в третий раз

BTC/USD
46197.39
ETH/USD
3491.62
LTC/USD
182.94
USD/UAH
26.97
EUR/UAH
32.00
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Антон Рудак
Не делать ревакцинацию призвала Всемирная организция здравохранения и наложила мораторий. Об этом сообщил журналистам глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус во время выступления в штаб-квартире в Женеве, пишет издание The Guardian.
Вакцина Pfizer, фото "Интерфакс-Украина"
Глава ВОЗ отметил, что его возмущает тот факт, когда те, кто контролирует мировые поставки препаратов, думают, что бедные слои населения должны довольствоваться остатками вакцин. Аданом Гебреесус призвал богатые страны и производителей вакцин отдать приоритет первых вакцин медицинским работникам и уязвимым группам населения в третьих странах.
В прошлом месяце ВОЗ призвала ввести мораторий на бустерные вакцины против коронавируса до конца сентября. Это позволит устранить резкое неравенство в распределении доз между богатыми странами и бедными. Но Тедрос Гебреесус признал, что почти ничего не изменилось.
Страны с высоким уровнем доходов пообещали пожертвовать более 1 млрд доз вакцины бедным странам. На самом деле, реализовалось 15% этих доз. Поэтому глава ВОЗ сказал, что им больше не нужны обещания.
В Белом Доме раскритиковали такой выбор председателя ВОЗ.
Она добавила, что США могут одновременно делать третью прививку своим гражданам и отправлять вакцины в менее богатые страны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, какими вакцинами будут колоть украинцев в сентябре-октябре в первую очередь. Это AstraZeneca и Pfizer. У них скоро закончится срок годности.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости