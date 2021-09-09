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ВОЗ призывает страны не вакцинировать население в третий раз

Во Всемирной организации здравохранения просят не делать дополнительные прививки до конца 2021

сегодня, 09:45
Автор:

Антон Рудак

Не делать ревакцинацию призвала Всемирная организция здравохранения и наложила мораторий. Об этом сообщил журналистам глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус во время выступления в штаб-квартире в Женеве, пишет издание The Guardian.

ВОЗ призывает страны не вакцинировать население в третий раз

Вакцина Pfizer, фото "Интерфакс-Украина"

Глава ВОЗ отметил, что его возмущает тот факт, когда те, кто контролирует мировые поставки препаратов, думают, что бедные слои населения должны довольствоваться остатками вакцин. Аданом Гебреесус призвал богатые страны и производителей вакцин отдать приоритет первых вакцин медицинским работникам и уязвимым группам населения в третьих странах.

В прошлом месяце ВОЗ призвала ввести мораторий на бустерные вакцины против коронавируса до конца сентября. Это позволит устранить резкое неравенство в распределении доз между богатыми странами и бедными. Но Тедрос Гебреесус признал, что почти ничего не изменилось.

"Поэтому сегодня я призываю продлить мораторий как минимум до конца года", — сказал Тедрос Гебреесус.

Страны с высоким уровнем доходов пообещали пожертвовать более 1 млрд доз вакцины бедным странам. На самом деле, реализовалось 15% этих доз. Поэтому глава ВОЗ сказал, что им больше не нужны обещания.

В Белом Доме раскритиковали такой выбор председателя ВОЗ.

"Мы считаем, что временный мораторий — это неправильный выбор", — сказала пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки.

Она добавила, что США могут одновременно делать третью прививку своим гражданам и отправлять вакцины в менее богатые страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какими вакцинами будут колоть украинцев в сентябре-октябре в первую очередь. Это AstraZeneca и Pfizer. У них скоро закончится срок годности.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2021/sep/08/coronavirus-live-news-idaho-rationing-healthcare-pandemics-devastating-impact-on-hiv-tb-and-malaria?fbclid=IwAR22yL9bQXvGkHNG1VzIisMVizPnYqXpa8NSMhptFsJUQ2yac1xO-opHbCw
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