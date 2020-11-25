ВОЗ перечислила главные версии инфицирования вирусом COVID-19 "нулевого" пациента

Представитель лаборатории Всемирной организации здравоохранения Франк Конингс перечислил главные версии передачи вируса COVID-19.



По мнению ученого, вирус мог передаться человеку от летучей мыши напрямую, полностью "подстроиться" под человеческий иммунитет, но все-таки данный путь инфицирования Конингс назвал маловероятным.

Эксперт ВОЗ склоняется у тому, что коронавирус перешел от летучей мыши к одному или нескольким видам других животных, мутировал в их организме, и лишь затем он передался человеку.

На данный момент учеными изучаются варианты инфицирования с помощью различных животных, в том числе домашних, крупного рогатого скота и птицы, чтобы выявить риски заражения и возможность быть источником заражения. Он отметил, что в будущем эти знания могут понадобиться для разработки вакцины против коронавируса.

#COVID19 live Q&A: How viruses enter the human population and how they can change over time. #AskWHO https://t.co/jJOBcL9y5O — World Health Organization (WHO) (@WHO) November 25, 2020









Ранее "Комментарии" писали о том, что Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива рассказал, как по его мнению, нужно бороться с коронавирусом. Свой рецепт он записал на видео. Кива перечислил методы борьбы с пандемией от премьера Дениса Шмыгаля и министра здравоохранения Максима Степанова, и более подробно остановился на своем методе. Нардеп считает, что, чтобы победить инфекцию, прежде всего нужно с утра сделать зарядку, позавтракать, нецензурно послать всех под американским посольством, затем подкачаться, а потом в бане выгнать из себя "всю эту гадость".







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