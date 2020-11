ВОЗ перечислила главные версии инфицирования вирусом COVID-19 "нулевого" пациента

Представитель лаборатории Всемирной организации здравоохранения Франк Конингс перечислил главные версии передачи вируса COVID-19.



По мнению ученого, вирус мог передаться человеку от летучей мыши напрямую, полностью "подстроиться" под человеческий иммунитет, но все-таки данный путь инфицирования Конингс назвал маловероятным.

Эксперт ВОЗ склоняется у тому, что коронавирус перешел от летучей мыши к одному или нескольким видам других животных, мутировал в их организме, и лишь затем он передался человеку.

На данный момент учеными изучаются варианты инфицирования с помощью различных животных, в том числе домашних, крупного рогатого скота и птицы, чтобы выявить риски заражения и возможность быть источником заражения. Он отметил, что в будущем эти знания могут понадобиться для разработки вакцины против коронавируса.

