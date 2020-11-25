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ВОЗ перечислила главные версии инфицирования вирусом COVID-19 "нулевого" пациента

По словам ученого, установление путей инфицирования поможет в дальнейшем лечении инфекции

сегодня, 23:16
Автор:

Дмитрий Симоненко

Представитель лаборатории Всемирной организации здравоохранения  Франк Конингс перечислил главные версии передачи вируса COVID-19.  

ВОЗ перечислила главные версии инфицирования вирусом COVID-19 "нулевого" пациента

По мнению ученого, вирус мог передаться человеку от летучей мыши напрямую, полностью "подстроиться" под человеческий иммунитет, но все-таки  данный путь инфицирования Конингс назвал маловероятным.

Эксперт ВОЗ склоняется у тому, что  коронавирус перешел от летучей мыши к одному или нескольким видам других животных, мутировал в их организме, и лишь затем он передался человеку.

На данный момент учеными изучаются варианты инфицирования с помощью различных животных, в том числе  домашних, крупного рогатого скота и птицы, чтобы выявить риски заражения и возможность быть источником заражения. Он отметил, что в будущем эти знания могут понадобиться для разработки вакцины против коронавируса.



Ранее "Комментарии" писали о том, что Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива рассказал, как по его мнению, нужно бороться с коронавирусом. Свой рецепт он записал на видео. Кива перечислил методы борьбы с пандемией от премьера Дениса Шмыгаля и министра здравоохранения Максима Степанова, и более подробно остановился на своем методе. Нардеп считает, что, чтобы победить инфекцию, прежде всего нужно с утра сделать зарядку, позавтракать, нецензурно послать всех под американским посольством, затем подкачаться, а потом в бане выгнать из себя "всю эту гадость".



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Источник: https://twitter.com/WHO/status/1331629419648073729
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