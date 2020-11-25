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Кива поделился рецептом борьбы с коронавирусом - рецепт несколько необычен

Осторожно, видео содержит нецензурую лексику

сегодня, 22:33
Автор:

Дмитрий Симоненко

Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива рассказал, как по его мнению, нужно бороться с коронавирусом. Свой рецепт он записал на видео.

Кива поделился рецептом борьбы с коронавирусом - рецепт несколько необычен

Кива перечислил методы борьбы с пандемией от премьера Дениса Шмыгаля и министра здравоохранения Максима Степанова, и более подробно остановился на своем методе. Нардеп считает, что, чтобы победить инфекцию, прежде всего нужно с утра сделать зарядку, позавтракать, нецензурно послать всех под американским посольством, затем подкачаться, а потом в бане выгнать из себя "всю эту гадость". Также одним из главных условий борьбы с коронавирусом "по Киве" является отсутствие паники и истерии при пандемии.

Также нардеп передал привет Владимиру Зеленскому и порекомендовал ему желать здоровья нации не из люксового номера Феофании, а из палаты районной больницы Жмеринки. Тогда, возможно, здравоохранение Украины начнет выполнять свои функции.



Ранее "Комментарии" писали о том, что правительство Болгарии объявляет локдаун почти на месяц из-за увеличения количества больных коронавирусом.




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Источник: https://t.me/ubk_news/3090
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