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Главная Новости Общество медицина Восемь областей не готовы к послаблению карантина: названы причины
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Восемь областей не готовы к послаблению карантина: названы причины

В некоторых областях Украины слишком высокий уровень заражения коронавирусной инфекцией

сегодня, 15:07
Автор:

Татьяна Веремеева
Восемь областей не готовы к послаблению карантина: названы причины

Восемь областей Украины по состоянию на воскресенье, 19 июля, не готовы к ослаблению карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Министерстваздравоохранения Украины.

В Минздраве назвали несколько причин, по которым Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Харьковская и Черниговская области не могут перейти на следующий этап ослабления карантина.

Согласно официальным данным:

- в Закарпатской области очень высокий показатель загруженности коек;
- в Черниговской не проводят необходимое количество тестирований;
- в Волынской области слишком много новый случаев заражение коронавирусом;
- в Винницкой, Ивано-Франковской и Одесской областях зафиксировано превышение по динамике;
- во Львовской и Харьковской областях более одного показателя превышает установленные Минздравом.

Ранее "Комментарии" писали, что согласно данным Центра общественного здоровья в Украине официально зарегистрировано 58 842 случая инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердился еще 731 случай заражения инфекцией. По состоянию на 9:00 19 июля в нашей стране из-за коронавируса уже умерли 1485 человек. В то же время 30 879 человек выздоровели.


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