Восемь областей не готовы к послаблению карантина: названы причины

Восемь областей Украины по состоянию на воскресенье, 19 июля, не готовы к ослаблению карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Министерстваздравоохранения Украины.



В Минздраве назвали несколько причин, по которым Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Харьковская и Черниговская области не могут перейти на следующий этап ослабления карантина.

Согласно официальным данным:

- в Закарпатской области очень высокий показатель загруженности коек;

- в Черниговской не проводят необходимое количество тестирований;

- в Волынской области слишком много новый случаев заражение коронавирусом;

- в Винницкой, Ивано-Франковской и Одесской областях зафиксировано превышение по динамике;

- во Львовской и Харьковской областях более одного показателя превышает установленные Минздравом.

Ранее "Комментарии" писали, что согласно данным Центра общественного здоровья в Украине официально зарегистрировано 58 842 случая инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердился еще 731 случай заражения инфекцией. По состоянию на 9:00 19 июля в нашей стране из-за коронавируса уже умерли 1485 человек. В то же время 30 879 человек выздоровели.

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