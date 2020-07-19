Восемь областей не готовы к послаблению карантина: названы причины

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Татьяна Веремеева
Восемь областей Украины по состоянию на воскресенье, 19 июля, не готовы к
ослаблению карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Министерстваздравоохранения Украины.
В Минздраве назвали несколько причин, по которым Винницкая, Волынская,
Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Харьковская и
Черниговская области не могут перейти на следующий этап ослабления карантина.
Согласно официальным данным:
- в Закарпатской области очень высокий показатель загруженности коек;
- в Черниговской не проводят необходимое количество тестирований;
- в Волынской области слишком много новый случаев заражение коронавирусом;
- в Винницкой, Ивано-Франковской и Одесской областях зафиксировано превышение по динамике;
- во Львовской и Харьковской областях более одного показателя превышает установленные Минздравом.
Ранее "Комментарии" писали, что согласно данным Центра общественного здоровья
в Украине официально зарегистрировано 58
842 случая инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние
сутки подтвердился еще 731 случай заражения инфекцией. По состоянию на 9:00 19
июля в нашей стране из-за коронавируса уже умерли 1485 человек. В то же время
30 879 человек выздоровели.
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