Коронавирус в Украине: за сутки подтвердился еще 731 случай заражения

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Татьяна Веремеева
Согласно данным Центра общественного здоровья
в Украине официально зарегистрировано 58 842 случая инфицирования
коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердился еще 731
случай заражения инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства
здравоохранения Украины в Facebook.
По состоянию на 9:00 19 июля в нашей стране
из-за коронавируса уже умерли 1485 человек. В то же время 30 879 человек
выздоровели.
Кроме официально подтвержденных случаев
заболевания коронавирусом, сегодня также поступили 797 сообщений о подозрении
заражения заболеванием. Количество зарегистрированных сообщений о подозрении на
COVID-19 уже достигло 108 207. Всего проведено 877 262 тестирование
методом ПЦР.
Случаи заражение коронавирусом:
- Винницкая область – 2299 случаев;
- Волынская область – 3251 случай;
- Днепропетровская область – 1207 случаев;
- Донецкая область – 792 случая;
- Житомирская область – 1593 случая;
- Закарпатская область –4354 случая;
- Запорожская область – 669 случаев;
- Ивано-Франковская область – 3464 случая
- Кировоградская область – 681 случай;
- г. Киев – 6884 случая;
- Киевская область – 3271 случай;
- Львовская область – 8000 случаев;
- Луганская область – 106 случаев;
- Николаевская область – 513 случаев;
- Полтавская область – 351 случай;
- Ровенская область – 5082 случая;
- Сумская область – 370 случаев;
- Тернопольская область – 2430 случаев;
- Харьковская область – 3014 случаев;
- Херсонская область – 213 случаев;
- Хмельницкая область – 980 случаев;
- Черновицкая область – 5311 случаев;
- Черкасская область – 833 случая;
- Черниговская область – 642 случая.
Данных с временно оккупированных территорий
АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь на сегодня
нет.
Ранее "Комментарии" писали, что более
350 человек заразились коронавирусом во время свадеб в Польше.
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