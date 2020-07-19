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Главная Новости Общество медицина Коронавирус в Украине: за сутки подтвердился еще 731 случай заражения
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Коронавирус в Украине: за сутки подтвердился еще 731 случай заражения

В Украине уже умерли 1485 человек вследствие коронавируса

сегодня, 10:35
Автор:

Татьяна Веремеева
Коронавирус в Украине: за сутки подтвердился еще 731 случай заражения

Согласно данным Центра общественного здоровья в Украине официально зарегистрировано 58 842 случая инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердился еще 731 случай заражения инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

По состоянию на 9:00 19 июля в нашей стране из-за коронавируса уже умерли 1485 человек. В то же время 30 879 человек выздоровели.

Кроме официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, сегодня также поступили 797 сообщений о подозрении заражения заболеванием. Количество зарегистрированных сообщений о подозрении на COVID-19 уже достигло 108 207. Всего проведено 877 262 тестирование методом ПЦР.

Случаи заражение коронавирусом:

- Винницкая область – 2299 случаев;
- Волынская область – 3251 случай;
- Днепропетровская область – 1207 случаев;
- Донецкая область – 792 случая;
- Житомирская область – 1593 случая;
- Закарпатская область –4354 случая;
- Запорожская область – 669 случаев;
- Ивано-Франковская область – 3464 случая
- Кировоградская область – 681 случай;
- г. Киев – 6884 случая;
- Киевская область – 3271 случай;
- Львовская область – 8000 случаев;
- Луганская область – 106 случаев;
- Николаевская область – 513 случаев;
- Полтавская область – 351 случай;
- Ровенская область – 5082 случая;
- Сумская область – 370 случаев;
- Тернопольская область – 2430 случаев;
- Харьковская область – 3014 случаев;
- Херсонская область – 213 случаев;
- Хмельницкая область – 980 случаев;
- Черновицкая область – 5311 случаев;
- Черкасская область – 833 случая;
- Черниговская область – 642 случая.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь на сегодня нет.

Ранее "Комментарии" писали, что более 350 человек заразились коронавирусом во время свадеб в Польше.


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