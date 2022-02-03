Волна "Омикрона" в Украине подходит к пику: врач озвучил прогноз ситуации

По словам главного врача одного из медицинских центров Львова Тараса Жиравецкого, волна коронавирусного штамма "Омикрон" в Украине подходит к своему пику. Следующие две-три недели будут самыми сложными. Об этом доктор написал в своем Telegram.

Волна "Омикрона" в Украине подходит к пику - фото из открытых источников

Согласно прогнозу Жиравецкого, на пике в Украине будут фиксировать более 200 тысяч новых случаев инфицирования COVID-19 в сутки. Сейчас же, отмечает специалист, в стране тестируют менее 200 тысяч жителей, поэтому цифры гораздо меньше. По его словам, 4 из 5 украинцев не попадают в статистику.

"Поэтому у нас получается, что примерно 2% заболевших попадает в больницу, сегодня 4000+ госпитализированы", — пишет Жиравецкий.

Кроме того, подчеркивает специалист, большинство тех, кто попадает в ковидные стационары, сталкиваются с заболеванием впервые.

"Следующие две-три недели будут самыми сложными, а потом волна должна пойти на спад", — резюмировал врач.

Отметим, что по состоянию на 3 февраля в Украине обнаружили 39 620 случаев коронавирусного заболевания. Это максимальное количество инфицированных в стране за все время пандемии COVID. Наибольшее количество кейсов зафиксировали в Одесской, Житомирской и Львовской областях. По данным Минздрава, за прошедшие сутки от последствий коронавируса скончалось 210 человек, госпитализировали 4136 пациентов, а смогли справиться с заболеванием — 9380 граждан.

Напомним, что южноафриканский вариант коронавируса "Омикрон" продолжает распространяться по территории Украины и уже сразу девять областей претендуют на то, чтобы попасть в "красную" зону эпидемиологической опасности.





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