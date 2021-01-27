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Во Львове женщина похудела на 80 кг — врачи рассказали подробности (ФОТО)

Вес и проблемы со здоровьем у женщины были настолько критичны, что пришлось обращаться к врачам

сегодня, 19:01
Автор:

Вечканова Елена

Во Львовской клинической больницы скорой медицинской помощи провели операцию, которая позволила пациентке похудеть на 80 кг. Об успешном завершении медвмешательства сообщается на официальной Facebook-странице учреждения.

Во Львове женщина похудела на 80 кг — врачи рассказали подробности (ФОТО)

Украинке удалось похудеть практически вдвое. Фото из открытых источников

Как информируют врачи, 38-летняя женщина страдала от последствий неудачной операции по удалению желчного пузыря. Среди серьезных осложнений, от которых пациентка пыталась избавиться, особое внимание уделили гигантской, по словам медиков, послеоперационной вентральной грыжи. Именно она спровоцировала образование жирового "фартука", который слишком усложнял жизнь, ведь свисал до колен.

Прежде чем женщина попала в руки специалистов Центра хирургии указанной больницы, она весила 189 кг. Перед операцией пациентке пришлось пройти несколько процедур, которые способствовали потере лишних килограммов.

Медики отмечают, что благодаря помещенному в желудок женщины специальному баллону, "который снижает аппетит и придает ощущение сытости", ей удалось похудеть на целых 40 кг. После этого пациентке все же пришлось "лечь под нож" — была диагностирована непроходимость в грыжевом мешке.

"Удаление грыжи по методике Рамиреса с использованием полипропиленовой сетки. Удаление половины толстой кишки, 1 м 20 см тонкой кишки и их соединение между собой. Удаление почти 25 кг избыточной кожи и подкожной клетчатки", — такие непростые хирургические действия пришлось осуществить львовским медикам, говорится в публикации на Facebook.

Впрочем, врачебное вмешательство завершилось успешно. В заведении информируют, что женщина не остановилась на достигнутом результате, продолжая худеть. Также в ближайшее время она сделает абдоминопластику (простыми словами — подтяжку или коррекцию живота).

Стоит отметить, что похудение на 80 кг под контролем врачей для украинки заняло почти 9 месяцев.

Ранее "Комментарии" сообщали, что победительница шоу "Від пацанки до панянки" похудела на 15 кг после проекта.

Также на портале можно узнать, каким образом помочь похудению может обычный минтай.


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Источник: https://www.facebook.com/emergencyhospitall/posts/2178419238960203
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