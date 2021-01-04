kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 04.01.2021

BTC/USD

31404.49

ETH/USD

1014.02

LTC/USD

150.14

НБУ 04.01.2021

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

34.97

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Во Львове умер мужчина, которому успешно пересадили сердце: медики назвали причину
commentss НОВОСТИ Все новости

Во Львове умер мужчина, которому успешно пересадили сердце: медики назвали причину

Собственное сердце мужчины, которое "подорвала" пневмония, останавливалось шесть раз за год

сегодня, 16:39
Автор:

Елизавета Черных

30-летний житель Мукачево Эдуард, которого недавно прооперировали, пересадив сердце, умер в больнице Львова от осложнений. Об этом сообщили в ТСН. 

Во Львове умер мужчина, которому успешно пересадили сердце: медики назвали причину

Мужчина умер после удачной пересадки сердца - фото Facebook/Viktoriya Iskajc

Как известно, мужчина перенес сложную операцию по пересадке сердца 25 декабря во Львовском Центре сердца и сосудов в отделении кардиохирургии. Донором для 30-летнего мужчины стала 42-летняя женщина, у которой медики констатировали смерть мозга после тяжелой формы инсульта. Также известно, что собственное сердце мужчины, которое пострадало от последствий пневмонии, останавливалось шесть раз за год. 

Официальной причиной смерти мужчины врачи называют полиорганную недостаточность: 

"Полиорганную недостаточность спровоцировали печеночная и почечная недостаточности. Они были последствиями сердечной недостаточности, из-за чего пациент нуждался трансплантации сердца. К сожалению, с декомпенсацией по печени и почкам мы не смогли справиться", — рассказал медицинский директор по анестезиологической работе Львовской больницы скорой помощи Иван Миськив.

По его словам работа пересаженного сердца не вызывала вопросов, поэтому трансплантация не могла стать причиной смерти мужчины. Более того пациент и донор были совместимы и сердце мужчине прижилось. 

"После смерти мужчины на патологоанатомическом исследовании никаких претензий к работе сердца не было", — прокомментировал Иван Миськив. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Украине впервые провели операцию по пересадке почки ребенку. Донором стал 38-летний мужчина, который погиб после черепно-мозговой травмы. Операция по пересадке почки проходила в Институте хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/ukrayina/pomer-30-richniy-cholovik-yakomu-peresadili-serce-u-lvovi-mediki-nazvali-prichinu-1700113.html?fbclid=IwAR0g9MnsKA7ATAv1O00EuKsij0K1m3buQ26Af-GMBuV9x8Z-Dh6ZZVgXvYs
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ