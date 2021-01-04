Во Львове умер мужчина, которому успешно пересадили сердце: медики назвали причину

30-летний житель Мукачево Эдуард, которого недавно прооперировали, пересадив сердце, умер в больнице Львова от осложнений. Об этом сообщили в ТСН.

Мужчина умер после удачной пересадки сердца - фото Facebook/Viktoriya Iskajc

Как известно, мужчина перенес сложную операцию по пересадке сердца 25 декабря во Львовском Центре сердца и сосудов в отделении кардиохирургии. Донором для 30-летнего мужчины стала 42-летняя женщина, у которой медики констатировали смерть мозга после тяжелой формы инсульта. Также известно, что собственное сердце мужчины, которое пострадало от последствий пневмонии, останавливалось шесть раз за год.

Официальной причиной смерти мужчины врачи называют полиорганную недостаточность:

"Полиорганную недостаточность спровоцировали печеночная и почечная недостаточности. Они были последствиями сердечной недостаточности, из-за чего пациент нуждался трансплантации сердца. К сожалению, с декомпенсацией по печени и почкам мы не смогли справиться", — рассказал медицинский директор по анестезиологической работе Львовской больницы скорой помощи Иван Миськив.

По его словам работа пересаженного сердца не вызывала вопросов, поэтому трансплантация не могла стать причиной смерти мужчины. Более того пациент и донор были совместимы и сердце мужчине прижилось.

"После смерти мужчины на патологоанатомическом исследовании никаких претензий к работе сердца не было", — прокомментировал Иван Миськив.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Украине впервые провели операцию по пересадке почки ребенку. Донором стал 38-летний мужчина, который погиб после черепно-мозговой травмы. Операция по пересадке почки проходила в Институте хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова.





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