Включите эти продукты в свой рацион и забудете о бессоннице: уснете за 5 минут

Для многих украинцев есть распространенной проблемой бессонница, когда перед сном приходится хорошенько прокрутиться, прежде, чем уснуть. А между тем, от того, как вы выспитесь напрямую зависит ваше самочувствие на протяжении всего следующего дня. Но, оказывается, есть перечень продуктов, которые помогут вам мигом уснуть. Есть также те, которые помогают бодрствовать, следовательно, от них лучше отказаться перед сном. Как передает издание "Комментарии", список продуктов, которые нужно употреблять перед сном опубликовал таблоид "Тhe Sun".

Сон. Фото: из открытых источников

Эксперты считают, что перед сном нужно постараться употребить продукты, содержащие крахмалистые углеводы. Ведь научно доказано, что в таком случае время засыпания существенно сократиться. Так, в ходе одного из экспериментов выяснилось, что те, кто на ужин ел рис жасмин за четыре часа до сна, обычно засыпали за девять минут. А вот те, кто употреблял длиннозернистый – за 18.

Ученые допускают, что углеводы с высоким гликемическим индексом могут подымать уровень триптофана и серотонина, двух химических веществ в мозге, отвечающих за процесс засыпания.

Издание Knowable Magazine поделилось итогами семилетних исследований. Ученые пришли к выводу, что, если вы будете употреблять на протяжении дня большое количество клетчатки, то у вас будет более глубокий и спокойный сон ночью.

Также ученые советуют всем тем, кто хочет побыстрее уснуть включить в свой рацион такие овощи и фрукты, как вишни, бананы, помидоры, ананасы, яблоки, растительное масло и орехи.

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