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Главная Новости Общество медицина Виталий Боговин открыл Центр телемедицины, который дает новые возможности для медицины в целом
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Виталий Боговин открыл Центр телемедицины, который дает новые возможности для медицины в целом

Телемедицина позволяет семейным врачам вести эффективную коммуникацию с узкими специалистами, в том числе по вопросам COVID-19

сегодня, 15:38
Автор:

Дмитрий Симоненко

Центр будет координировать процесс оказания телемедицинских консультаций между врачами первичного звена и врачами-специалистами. Об этом руководитель Запорожской областной государственной администрации Виталий Боговин заявил на официальном открытии областного центра телемедицины, созданного на базе Запорожской областной клинической больницы. 

Виталий Боговин открыл Центр телемедицины, который дает новые возможности для медицины в целом

"Коронавирус не оставил нам выбора и времени на размышления! Поэтому, мы оперативно на всех фронтах боремся с болезнью, которая каждый день уносит жизни! И телемедицина — один из инструментов. Из того, что я сегодня увидел, нет сомнений, нам это удалось! Это означает, что каждый больной с самого отдаленного села области сможет быстро получить профессиональную консультацию по месту жительства! А врачи смогут бесконтактно помочь большому количеству больных. Такие методы спасают жизни! За 39 дней мы создали телемедицинский центр и стали второй областью в Украине, которая применяет современные технологии в сфере здравоохранения", — отметил Виталий Боговин.

Сегодня к телемедицинской сети Запорожской области на первом звене оказания медицинской помощи  подключено 33 учреждения, еще 13 планируется подключить в ближайшее время.  Что касается второго звена, то, в первую очередь, были подключены опорные учреждения здравоохранения, а именно — 20 заведений из 24 запланированных. Также в сеть вошли 6 ключевые учреждении третьего уровня из 10 запланированных.

Глава ОГА подчеркнул, что телемедицина открывает очень большие и новые возможности для сферы медицины в целом.

"Во время консультаций врачи смогут пересылать в защищенном электронном виде информацию о пациенте, включая данные обследований: данные электрокардиографии, УЗИ, рентгенодиагностики, МРТ, что обеспечивает эффективную коммуникацию семейного врача (терапевта, педиатра) с узкопрофильным специалистом", — подчеркнул Виталий Боговин.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Запорожской области открыли противотуберкулезный санаторий, который дети ждали 4 года.


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Источник: https://ukranews.com/news/736929-tsentr-budet-koordinirovat-protsess-okazaniya-telemeditsinskih-konsultatsij-mezhdu-vrachami
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