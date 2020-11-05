Виталий Боговин открыл Центр телемедицины, который дает новые возможности для медицины в целом

Центр будет координировать процесс оказания телемедицинских консультаций между врачами первичного звена и врачами-специалистами. Об этом руководитель Запорожской областной государственной администрации Виталий Боговин заявил на официальном открытии областного центра телемедицины, созданного на базе Запорожской областной клинической больницы.



"Коронавирус не оставил нам выбора и времени на размышления! Поэтому, мы оперативно на всех фронтах боремся с болезнью, которая каждый день уносит жизни! И телемедицина — один из инструментов. Из того, что я сегодня увидел, нет сомнений, нам это удалось! Это означает, что каждый больной с самого отдаленного села области сможет быстро получить профессиональную консультацию по месту жительства! А врачи смогут бесконтактно помочь большому количеству больных. Такие методы спасают жизни! За 39 дней мы создали телемедицинский центр и стали второй областью в Украине, которая применяет современные технологии в сфере здравоохранения", — отметил Виталий Боговин.

Сегодня к телемедицинской сети Запорожской области на первом звене оказания медицинской помощи подключено 33 учреждения, еще 13 планируется подключить в ближайшее время. Что касается второго звена, то, в первую очередь, были подключены опорные учреждения здравоохранения, а именно — 20 заведений из 24 запланированных. Также в сеть вошли 6 ключевые учреждении третьего уровня из 10 запланированных.

Глава ОГА подчеркнул, что телемедицина открывает очень большие и новые возможности для сферы медицины в целом.

"Во время консультаций врачи смогут пересылать в защищенном электронном виде информацию о пациенте, включая данные обследований: данные электрокардиографии, УЗИ, рентгенодиагностики, МРТ, что обеспечивает эффективную коммуникацию семейного врача (терапевта, педиатра) с узкопрофильным специалистом", — подчеркнул Виталий Боговин.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Запорожской области открыли противотуберкулезный санаторий, который дети ждали 4 года.

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