Важное открытие: канадские ученые научились менять группу крови

Эксперты из Канады рассказали о важном открытие, которое позволит сделать шаг вперед в области развития трансплантологии. Им удалось найти метод, позволяющий изменять группу крови в органах, которые готовят для пересадки. Свое исследование они описали в журнале Science Translational Medicine.

Канадские ученые научились менять группу крови (фото из открытых источников)

Известно, что при проведении процедуры трансплантации, чтобы орган прижился в человеческом теле, медики должны выяснить, насколько совместимы группы крови донора и пациента. Если ее нет, то операция не проводится. Но канадские исследователи смогли найти метод, который позволяет менять группу крови любого органа, необходимого для трансплантации. Таким образом, органы становятся пригодными для любого пациента.

Чтобы достигнуть такого результата, эксперты очищали кровь от специфических антигенов с помощью специальных ферментов. Сначала испытания прошли на тканях аорты, а потом на образцах нескольких легких. Все тесты показали хорошую потенциальную приживаемость органов.

Напомним, что аутогемотерапия или лечение собственной кровью может способствовать повышению иммунитета человека. Сначала у пациента берут кровь, затем ее колют в мышцы. Процедура активизирует иммунитет человека посредством введения наружного раздражителя.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что специалисты установили связь между тем, какая у человека группа крови, и тем, насколько он подвержен болезням и сколько лет проживет.

Читайте также, что люди со всеми группами крови, кроме первой, подвержены высокому риску развития сахарного диабета. Такие выводы ученые сделали исходя из результатов эксперимента.

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