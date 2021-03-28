Вакцины против COVID-19 заполонили даркнет: названа стоимость

BTC/USD
56423.81
ETH/USD
1714.97
LTC/USD
186.27
USD/UAH
28.10
EUR/UAH
33.15
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Татьяна Веремеева
Исследователи из фирмы по кибербезопасности Check Point Software заявили,
что обнаружили в даркнете списки вакцин против COVID-19 от различных брендов,
таких как AstraZeneca и Johnson & Johnson, по цене до 1000 долларов за
дозу, а также по меньшей мере 20 сертификатов вакцинации по 200 долларов каждый. Об
этом пишет CNN.
Вакцина против коронавируса. Фото из открытых источников
Даркнет – это часть интернета, не обнаруживаемая поисковыми системами, где
киберпреступники часто продают и покупают незаконные материалы, от номеров
кредитных карт и наркотиков до кибероружия, а теперь, по-видимому, и продуктов,
связанных с коронавирусом.
Представитель Check Point рассказал CNN Business, что он не уверен,
являются ли вакцины реальными, но отметил, что они кажутся законными, судя по
фотографиям упаковки и медицинским сертификатам. Согласно отчету, реклама
вакцин в темной сети выросла на 300% за последние три месяца.
Между тем, сертификаты вакцинации — или карты подтверждения вакцинации —
создаются и печатаются на заказ; покупатель указывает имя и даты, которые он
хочет получить на сертификате, а продавец отвечает тем, что, по словам Check
Point, напоминает подлинную карту.
Контрафактная продукция продается людям, которым необходимо сесть в
самолет, пересечь границу, начать новую работу или другую деятельность, для
которой необходимо подтверждение вакцинации.
Логотип Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), включая
изображение орла, изображен в правом верхнем углу поддельных карточек вакцин,
как и на настоящих. Представитель Check Point сказал, что, по оценкам компании,
поставщики способны выкачивать поддельные карты вакцинации тысячами, если не
десятками тысяч, основываясь на запросах.
Также продается: отрицательные результаты теста COVID-19 за 25 долларов
(или "купи 2, получи третий бесплатно").
Некоторые эксперты говорят, что нелегальные рынки вокруг вакцинных карт и
цифровых паспортов неизбежны. Это обосновано тем, что не у всех есть доступ к
вакцине; во многих странах процесс вакцинации идет медленно.
Напомним, Украина в ближайшее время ожидает 14 млн доз вакцины от коронавируса.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости