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Вакцины против COVID-19 заполонили даркнет: названа стоимость

Исследователи отмечают, что не известно, какого качества вакцины против коронавируса продаются в даркнете

сегодня, 17:03
Автор:

Татьяна Веремеева

Исследователи из фирмы по кибербезопасности Check Point Software заявили, что обнаружили в даркнете списки вакцин против COVID-19 от различных брендов, таких как AstraZeneca и Johnson & Johnson, по цене до 1000 долларов за дозу, а также по меньшей мере 20 сертификатов вакцинации по 200 долларов каждый. Об этом пишет CNN.

Вакцины против COVID-19 заполонили даркнет: названа стоимость

Вакцина против коронавируса. Фото из открытых источников

Даркнет – это часть интернета, не обнаруживаемая поисковыми системами, где киберпреступники часто продают и покупают незаконные материалы, от номеров кредитных карт и наркотиков до кибероружия, а теперь, по-видимому, и продуктов, связанных с коронавирусом.

Представитель Check Point рассказал CNN Business, что он не уверен, являются ли вакцины реальными, но отметил, что они кажутся законными, судя по фотографиям упаковки и медицинским сертификатам. Согласно отчету, реклама вакцин в темной сети выросла на 300% за последние три месяца.

Между тем, сертификаты вакцинации — или карты подтверждения вакцинации — создаются и печатаются на заказ; покупатель указывает имя и даты, которые он хочет получить на сертификате, а продавец отвечает тем, что, по словам Check Point, напоминает подлинную карту.

Контрафактная продукция продается людям, которым необходимо сесть в самолет, пересечь границу, начать новую работу или другую деятельность, для которой необходимо подтверждение вакцинации.

Логотип Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), включая изображение орла, изображен в правом верхнем углу поддельных карточек вакцин, как и на настоящих. Представитель Check Point сказал, что, по оценкам компании, поставщики способны выкачивать поддельные карты вакцинации тысячами, если не десятками тысяч, основываясь на запросах.

Также продается: отрицательные результаты теста COVID-19 за 25 долларов (или "купи 2, получи третий бесплатно").

Некоторые эксперты говорят, что нелегальные рынки вокруг вакцинных карт и цифровых паспортов неизбежны. Это обосновано тем, что не у всех есть доступ к вакцине; во многих странах процесс вакцинации идет медленно.

Напомним, Украина в ближайшее время ожидает 14 млн доз вакцины от коронавируса.


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