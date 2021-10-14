В ВОЗ заявили о последнем шансе узнать о происхождении COVID-19

Всемирная организация здравоохранения заявила, что имеет последний шанс узнать о происхождении COVID-19. Об этом пишет Reuters.

Ухань, фото "РБК"

В этом ВОЗ поможет ее вновь созданная консультативная группа по вопросам опасных патогенов. Там уже призвали Китай предоставить данные с начала дела.

Команда под руководством ВОЗ провела четыре недели в Ухане и его окрестностях в начале этого года вместе с китайскими учеными. В совместном докладе еще в марте там отметили, что вирус был передан от летучих мышей людям через другое животное. Но нужны еще исследования.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что расследованию препятствует отсутствие необработанных данных, касающихся первых дней вспышки, и призвал к лабораторным проверкам. ВОЗ назвала 26 предложенных членов своей Научно-консультативной группы по вопросам происхождения новых патогенов (SAGO). В нее войдут те же люди, которые принимали участие в совместном расследовании в Ухане.

В ВОЗ в редакционной статье в Science сказано, что все еще нужны детальные расследования самых ранних известных и подозреваемых случаев в Китае до декабря 2019 года, включая анализ сохранившихся образцов крови и ретроспективные обследования данных о больницах. Чен Сю, посол Китая в ООН в Женеве, на отдельной пресс-конференции посоветовал ученым направлять группы в другие страны, ведь Китай считает уже достаточно изученным.

"Я действительно считаю, что если мы собираемся продолжать научные исследования, я думаю, что это должны быть общие усилия, основанные на науке, а не на спецслужбах", — считает Чен Сю.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какая форма "Дельта"-штамма коронавируса наиболее опасная. По словам президента Ассоциации анестезиологов, профессора Сергея Дуброва, существует три различные формы заражения коронавируснаым штаммом "Дельта". Вместе с тем, специфических симптомов, характерных для этой мутации COVID-19, практически нет.

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