В ВОЗ сделали заявление о пандемии COVID: ситуация очень опасна

Эпидемиолог и технический руководитель Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Мария Ван Керкхове заявила, что ситуация с пандемией в мире становится опаснее, а мир все больше отдаляется от ее завершения. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на "Голос Америки".

В ВОЗ сделали заявление о пандемии COVID - фото из открытых источников

По мнению специалиста, это связано с появлением новых штаммов коронавируса, смешением социальных групп, недостаточным количеством препаратов для вакцинации, а также несоблюдением профилактических мероприятий.

Эпидемиолог подчеркнула, что за прошедшие семь дней количество новых случаев инфицирования коронавирусом в мире выросло на более, чем 11%, а количество смертей увеличилось на 1%. Керкхове также отметила, что на территории Европы количество новых случаев COVID-19 возросло на 21%.

"Мы находимся в очень опасной ситуации. Ситуация становится все более и более сложной, и мы все больше отдаляемся от завершения этой пандемии, чем следовало бы на данный момент", — сообщила эпидемиолог ВОЗ.

Ранее портал "Комментарии" писал, что азитромицин оказался неэффективным при лечении инфекции у больных коронавирусом пациентов. Такое заявление сделали ученые из США. Специалисты отметили, что эффективность этого препарата не была выше, чем лечебные свойства плацебо. Ученые сообщили, что во время употребления азитромицина не уберегли больных пациентов от вероятности попасть в реанимацию.

В материале нашего издания также можно прочитать, что ученые рассказали, кому нужно принимать антибиотики при коронавирусе. Британские ученые провели исследование, в ходе которого проанализировали объемы и целесообразность применения антибиотиков у пациентов с коронавирусом. Им удалось установить, что антибактериальные препараты нужно принимать только в виде исключения и в отделениях интенсивной терапии.













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