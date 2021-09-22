В ВОЗ рассказали, сколько людей умирает от коронавируса среди непривитых

Около 99% смертей от коронавируса приходится на невакцинированных граждан. Такое заявление спикера Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, сделанное во время пресс-конференции ООН, цитирует издание "Daily Sabah".

Маргарет Харрис, фото The Gardian

Маргарет Харрис призвала людей прививаться.

"И помните, для чего они были предназначены. Они были созданы для предотвращения госпитализации, тяжелой болезни и смерти. И они делают это очень хорошо", — сказала Маргарет Харрис.

Пресс-секретарь добавила, что эти 99% умерших являются невакцинированными и большинство из стран с высоким охватом прививок. Харрис также назвала большой трагедией, что многие страны еще не имеют надлежащего доступа к вакцинам. Также Маргарет Харрис отметила, что те, кто отказывается прививаться, получают информацию из ненадежных источников. Поэтому она советует пользоваться сайтом Всемирной организации здравоохранения. По данным ВОЗ, в мире уже введено 5,7 млрд доз вакцин. Но существует большое расхождение между развитыми странами и теми, кто их догоняет.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине позволили комбинировать вакцины Moderna и Comirnaty / Pfizer-BioNTech. Отныне, если первая прививка гражданину провели вакциной Moderna, второе — можно делать Comirnaty / Pfizer-BioNTech и наоборот. Интервал между первой и второй дозами составит 28 дней, отметили в Минздраве. В Минздраве заверили, что комбинирование вакцин Moderna и Comirnaty / Pfizer-BioNTech — безопасное и эффективное.

Также, украинский могут начать обязывать к получению прививки против COVID-19. По словам начальника ГУ Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в. Киев Олега Рубана, такой вероятности не стоит исключать.

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