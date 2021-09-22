В ВОЗ рассказали, сколько людей умирает от коронавируса среди непривитых

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Антон Рудак
Около 99% смертей от коронавируса приходится на невакцинированных граждан. Такое заявление спикера Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, сделанное во время пресс-конференции ООН, цитирует издание "Daily Sabah".
Маргарет Харрис, фото The Gardian
Маргарет Харрис призвала людей прививаться.
Пресс-секретарь добавила, что эти 99% умерших являются невакцинированными и большинство из стран с высоким охватом прививок. Харрис также назвала большой трагедией, что многие страны еще не имеют надлежащего доступа к вакцинам. Также Маргарет Харрис отметила, что те, кто отказывается прививаться, получают информацию из ненадежных источников. Поэтому она советует пользоваться сайтом Всемирной организации здравоохранения. По данным ВОЗ, в мире уже введено 5,7 млрд доз вакцин. Но существует большое расхождение между развитыми странами и теми, кто их догоняет.
Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине позволили комбинировать вакцины Moderna и Comirnaty / Pfizer-BioNTech. Отныне, если первая прививка гражданину провели вакциной Moderna, второе — можно делать Comirnaty / Pfizer-BioNTech и наоборот. Интервал между первой и второй дозами составит 28 дней, отметили в Минздраве. В Минздраве заверили, что комбинирование вакцин Moderna и Comirnaty / Pfizer-BioNTech — безопасное и эффективное.
Также, украинский могут начать обязывать к получению прививки против COVID-19. По словам начальника ГУ Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в. Киев Олега Рубана, такой вероятности не стоит исключать.
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