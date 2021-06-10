Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прогнозируют распространение по Европе "индийского" коронавирусного штамма, который является более заразным. Эта мутация, которая еще известна как "дельта", уже вытеснила другие варианты коронавируса в различных странах. Таким заявлением поделился директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, пишет "РБК-Украина".

В ВОЗ прогнозируют распространение более заразного штамма COVID в Европе - фото из открытых источников

Представитель ВОЗ говорит, что этот штамм COVID еще более заразен и может инфицировать даже тех, у кого выработан иммунитет.

"Мы уже это проходили. Летом прошлого года случаи заболевания постепенно росли в младших возрастных группах, затем переместились в старшие возрастные группы, что привело к разрушительной вспышке, локдауну и гибели множества людей осенью и зимой 2020 года", — сказал он.

Ранее издание "Комментарии" писало, что древние греки вновь приходят на помощь — в этом случае по поводу коронавирусного заболевания. Звучит удивительно, но так и есть: представители Всемирной организации здравоохранения предложили воспользоваться греческим алфавитом, чтобы различать между собой существующие штаммы ковида, сообщается на официальном сайте ВООЗ.

"Комментарии" решили объединить все самые основные факты с помощью инфографики. Такие изменения пытаются ввести в обиход людей по всему миру, чтобы ранее "прижившиеся" названия, связанные со странами, больше не употреблялись.

По мнению специалистов, наличие привязки "британского", "индийского" и некоторых других штаммов коронавируса к государствам, где они были обнаружены, негативно влияет на туристический имидж.





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