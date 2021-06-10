logo
Русский Українська

BTC/USD

36649.68

ETH/USD

2472.82

LTC/USD

165.60

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

33.25

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина В ВОЗ прогнозируют распространение более заразного штамма COVID в Европе
commentss НОВОСТИ Все новости

В ВОЗ прогнозируют распространение более заразного штамма COVID в Европе

Эта мутация способна заражать даже тех, у кого есть иммунитет

сегодня, 16:54
Автор:

Елизавета Черных

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прогнозируют распространение по Европе "индийского" коронавирусного штамма, который является более заразным. Эта мутация, которая еще известна как "дельта", уже вытеснила другие варианты коронавируса в различных странах. Таким заявлением поделился директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, пишет "РБК-Украина". 

В ВОЗ прогнозируют распространение более заразного штамма COVID в Европе

В ВОЗ прогнозируют распространение более заразного штамма COVID в Европе - фото из открытых источников

Представитель ВОЗ говорит, что этот штамм COVID еще более заразен и может инфицировать даже тех, у кого выработан иммунитет. 

"Мы уже это проходили. Летом прошлого года случаи заболевания постепенно росли в младших возрастных группах, затем переместились в старшие возрастные группы, что привело к разрушительной вспышке, локдауну и гибели множества людей осенью и зимой 2020 года", — сказал он. 

Ранее издание "Комментарии" писало, что древние греки вновь приходят на помощь — в этом случае по поводу коронавирусного заболевания. Звучит удивительно, но так и есть: представители Всемирной организации здравоохранения предложили воспользоваться греческим алфавитом, чтобы различать между собой существующие штаммы ковида, сообщается на официальном сайте ВООЗ.

"Комментарии" решили объединить все самые основные факты с помощью инфографики. Такие изменения пытаются ввести в обиход людей по всему миру, чтобы ранее "прижившиеся" названия, связанные со странами, больше не употреблялись.

По мнению специалистов, наличие привязки "британского", "индийского" и некоторых других штаммов коронавируса к государствам, где они были обнаружены, негативно влияет на туристический имидж.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/voz-prognoziruet-rasprostranenie-zaraznogo-1623328025.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ