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Главная Новости Общество медицина В Украину на этой неделе привезут 14000 флаконов препарата от COVID-19
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В Украину на этой неделе привезут 14000 флаконов препарата от COVID-19

В Минздраве сообщили, что на этой неделе в Украину завезут 14 000 флаконов вакцины "Ремдесивир", которую получат 4700 пациентов

сегодня, 13:00
Автор:

Татьяна Лозовенко

Заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко сообщил, что в страну на этой неделе завезут 14 000 флаконов вакцины "Ремдесивир". Об этом он сказал на брифинге, передает "Слово и Дело".

В Украину на этой неделе привезут 14000 флаконов препарата от COVID-19

Фото: 5.ua

Как напомнил Иващенко, МОЗ недавно позволило ввоз в Украину препарата "Ремдесивир", который является незарегистрированным. Его заказала компания "Медицинские закупки Украины" для борьбы с распространением коронавируса.

Заместитель министра заявил, что в Украину доставят 28200 единиц этого лекарственного средства. Препаратом обеспечат в первую очередь 4700 больных с тяжелым и средним течением вируса, добавил он.

По словам Игоря Иващенко, "Ремдесивир" является распространенным средством борьбы с инфекцией, например в Японии, Австралии, США и некоторых странах Европейского Союза. Он официально присутствует в протоколах лечения.

Ранее "Комментарии" сообщали, что разработка украинской вакцины может быть завершена через год.












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