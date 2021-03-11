В Украину привезли еще одну индийскую вакцину: на этот раз не от коронавируса

Стало известно, что сегодня в Украину поступила партия вакцин из Индии для защиты детей от туберкулеза (БЦЖ). Они были закуплены по заказу Минздрава за средства госбюджета. Об этом сообщает издание "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу Министерства.

В Украину привезли еще одну индийскую вакцину - фото из открытых источников

Сообщается, что партия насчитывает 450 тысяч доз препарата производства Serum Institute of India. Это первая партия БЦЖ, которая поступила в Украину в этом году. Ожидается еще 640 тысяч доз вакцины.

По словам Минздрава, вакцина является безопасной и эффективной. Сообщается, что Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) закупил препарат на средства из остатков государственного бюджета 2018 года.

Министерство здравоохранение обратило внимание, что прививки можно сделать бесплатно в государственных медицинских учреждениях или частных, которые заключили соглашение с Национальной службой здоровья.

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что главным развлечением 10 марта для украинцев стало определение возможного собственного места в очереди на прививку против коронавируса. Все из-за того, что украинец Валентин Туков и поляк Мачок Ковальский создали специальный калькулятор, который позволяет вычислить подобную информацию. Основой ресурса стала платформа Omni Calculator, разрешающая проводить различные счетные операции на основе загруженной информации. Фактические данные, применяемые в калькуляторе очереди на вакцинацию, взятые разработчиками из официальных данных Министерства здравоохранения. Главными моментами, учтенными при "решении календарных примеров", является количество вакцинированных жителей в неделю, общий процент лиц, которые планируют делать прививки, и исчисление времени, которое придется на это потратить.



















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