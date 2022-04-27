В Украине запустили поезд-госпиталь: как он выглядит

На железной дороге будет курсировать эвакуационный поезд-госпиталь, где вагоны переоснащены под палаты и есть интенсивная терапия. 26 апреля поезд совершил свой первый рейс. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.



Медпоезд, фото Минздрав / Фейсбук

К запуску госпиталя на путях присоединились Министерство, международная гуманитарная организация "Врачи без границ" и "Укрзалізниця". Вагонами будут эвакуировать граждан с травмами, ранениями, в тяжелом состоянии с мест, возле которых продолжаются бои с российскими оккупантами. Пациентов будут доставлять под наблюдением медиков и с применением аппаратуры для поддержания жизнедеятельности в специализированные больницы для операционного вмешательства и последующего лечения.



С начала военной агрессии россии 24 февраля специальные медицинские поезда из зон боевых действий перевезли почти 300 пациентов вместе с членами их семей. Продолжается набор младшего медицинского персонала интенсивной терапии для работы в поезде.

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