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В Украине запустили поезд-госпиталь: как он выглядит

Укрзализныця будет перевозить в вагонах-госпиталях раненых граждан

сегодня, 11:36
Автор:

Козлова Альбіна
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На железной дороге будет курсировать эвакуационный поезд-госпиталь, где вагоны переоснащены под палаты и есть интенсивная терапия. 26 апреля поезд совершил свой первый рейс. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

В Украине запустили поезд-госпиталь: как он выглядит

Медпоезд, фото Минздрав / Фейсбук

К запуску госпиталя на путях присоединились Министерство, международная гуманитарная организация "Врачи без границ" и "Укрзалізниця". Вагонами будут эвакуировать граждан с травмами, ранениями, в тяжелом состоянии с мест, возле которых продолжаются бои с российскими оккупантами. Пациентов будут доставлять под наблюдением медиков и с применением аппаратуры для поддержания жизнедеятельности в специализированные больницы для операционного вмешательства и последующего лечения.

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В Украине запустили поезд-госпиталь: как он выглядит - фото 2
В Украине запустили поезд-госпиталь: как он выглядит - фото 3
В Украине запустили поезд-госпиталь: как он выглядит - фото 4
В Украине запустили поезд-госпиталь: как он выглядит - фото 5
В Украине запустили поезд-госпиталь: как он выглядит - фото 6
В Украине запустили поезд-госпиталь: как он выглядит - фото 7


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Источник: https://www.facebook.com/moz.ukr
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