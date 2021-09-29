В Украине заканчивается срок годности вакцин против COVID-19: когда начнут "выбрасывать"

Завтра, 30 сентября, со складов МЗ должны отправить на утилизацию первую партию просроченных COVID-вакцин. Больше всего останутся неиспользованных доз вакцины Pfizer. Об этом сообщает пресс служба Министерства здравоохранения.

Вакцинация, фото с открытых источников

Сейчас на национальном, региональных и местных складах хранится почти 7 млн доз вакцины CoronaVac, более 1,6 млн доз Comirnaty (Pfizer) и 2,7 млн доз — AstraZeneca.



Срок годности 30 сентября истекает в 1 тыс. 640 доз вакцин AstraZeneca и 34 тыс. 036 доз вакцины Pfizer. После 31 октября станут непригодными 1,6 млн доз вакцин AstraZeneca и почти 6 тыс. Доз вакцины Pfizer.

30 ноября конечный срок годности истекает в 1,1 млн доз вакцины AstraZeneca и почти 3 тыс. Доз вакцины Pfizer.



Количество доз вакцины Pfizer, которые можно использовать до 31 ноября, составляет 2 тыс. 862 дозы, до 31 декабря — 767 тыс. 722 дозы и еще 877 тыс. 296 доз — до 31 января 2022 года.

А вот имеющиеся вакцины CoronaVac будут пригодными к 15 июня 2022 — 159 тыс. 600 доз, еще 8 млн 838 тыс. 606 доз будут пригодны к апрелю-августа 2023 года.



В Минздраве отметили, что сейчас в Украине проводится в среднем 107 тыс. Вакцинаций в сутки, однако "уже сейчас наблюдается наращивание темпов", поскольку растет количество заболеваний коронавирус.



Ранее портал "Комментарии" сообщил, зачем животных в зоопарках начали прививать от коронавируса. Сотрудники зоопарка Новой Англии на северо-востоке США начали вакцинацию жителей, восприимчивых к COVID-19. Вакцину разработали специально для животных Zoetis, глобальная ветеринарная компания пожертвовала более 11 тыс. доз, чтобы помочь защитить здоровье и благополучие более 100 видов млекопитающих, обитающих в почти 70 зоопарках, а также в других учреждениях по уходу за животными. Вакцина была разрешена на индивидуальной основе Министерством сельского хозяйства США и соответствующими ветеринарами штата. Зоопарк Новой Англии получил разрешение на введение вакцины.



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