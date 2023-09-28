В Украине зафиксирована вспышка африканской чумки: в одном регионе введен карантин

В Киевской области на территории КП "Лесопарковое хозяйство "Конча-Заспа" зафиксирована вспышка африканской чумки свиней. По решению противоэпизоотической комиссии в регионе введен карантин. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на КГГА.



В Киеве вспышка африканской чумки свиней. Фото из открытых источников

На территории лесопаркового хозяйства "Конча-Заспа" обнаружили труп больной свиньи, которая болела африканской чумкой. Таким образом, чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия определила две зоны защиты во избежание возможного распространения болезни.

Первая зона радиусом три километра является зоной защиты, непосредственно граничащей с эпизоотическим очагом. Вторая защитная зона, радиусом 10 км, определена, как зона наблюдения. Первая зона запрещает торговлю свиньями и продуктами из них, а также проведение ярмарки.

Согласно распоряжению КГГА, карантинные меры начали действовать с 27 сентября. Карантин может быть снят после повторной проверки через 40 дней. Африканская чумка свиней – это вирусная болезнь, проявлениями которой является посинение кожи и распространенные кровоизлияния внутренних органов у свиней. По международной классификации заразных для животных болезней африканская чумка относится к списку А. Несмотря на это, болезнь безопасна для человека.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что главный государственный санитарный врач Украины сделал предупреждение о возможной вспышке болезни от которой нет лекарства.

Также "Комментарии" писали о британских ученых, работающих над разработкой вакцины Х. Медики ожидают, что таким образом смогут быстро создать вакцину против новой болезни, которая может оказаться следующей после коронавируса.